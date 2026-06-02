Adwokatka z Dolnego Śląska oskarżona o korupcję i napaść. Kobieta stanie przed sądem

Incydent w Głogowie z udziałem adwokatki

W listopadzie 2024 roku w Głogowie doszło do incydentu z udziałem adwokatki Aleksandry R. Według prokuratury kobieta nielegalnie weszła na teren prywatnej posesji, co skłoniło właściciela do wezwania policji. Po przyjeździe patrolu kobieta zaczęła znieważać funkcjonariuszy słowami wulgarnymi oraz naruszyła ich nietykalność cielesną poprzez szarpanie i kopanie – relacjonowała we wtorek rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Legnicy, prokurator Liliana Łukasiewicz.

Jakie są zarzuty wobec Aleksandry R.?

Po zatrzymaniu przez policję, Aleksandra R. miała stać się ponownie agresywna na terenie Komendy Powiatowej Policji w Głogowie. Według prokuratury, próbowała przekupić policjantów kwotą 5 tysięcy złotych, aby zaniechali dalszych działań służbowych. Kobieta miała także grozić funkcjonariuszom zwolnieniem z pracy.

Jakie są konsekwencje prawne dla adwokatki?

Prokuratura postawiła adwokatce wiele zarzutów, w tym naruszenie miru domowego, naruszenie nietykalności cielesnej dwóch policjantów, korupcję oraz wyłudzenie poświadczenia nieprawdy w zaświadczeniach lekarskich. - W czasie śledztwa ustalono, po stosownych badaniach, że oskarżona w czasie popełnienia zarzucanych jej czynów była poczytalna – podał prokurator Łukasiewicz. Aleksandrze R. grozi kara do 8 lat więzienia.

Źródło PAP.