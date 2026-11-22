Kaplica Czaszek w Kudowie-Zdroju kryje dziesiątki tysięcy ludzkich szczątków

Ten wyjątkowy zabytek, jakim jest Kaplica Czaszek, leży na terenie Kudowy-Zdroju, w bliskim sąsiedztwie czeskiej granicy. Do wyłożenia ścian oraz sufitu budowli wykorzystano około trzech tysięcy ludzkich kości i czaszek. To jednak nie wszystko, ponieważ w specjalnej krypcie pod podłogą spoczywa jeszcze od 20 do 30 tysięcy kolejnych szczątków.

Początki tej nietypowej świątyni datuje się na 1776 rok. Za jej powstanie odpowiadał ówczesny lokalny proboszcz, ksiądz Wacław Tomaszek, który zdecydował o zebraniu kości ludzi zmarłych na skutek epidemii oraz wojen pustoszących Ziemię Kłodzką. Wieloletnie prace budowlane dobiegły końca w 1804 roku.

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Kaplica Czaszek w Czermnej to unikat w skali Europy. Jak wygląda zwiedzanie?

Według informacji przekazywanych przez Polską Organizację Turystyczną, zlokalizowana w Czermnej Kaplica Czaszek to jedyne takie miejsce w Polsce i jedno z zaledwie trzech na całym kontynencie europejskim.

Obecnie obiekt ten pełni funkcję wyjątkowego miejsca pamięci i stanowi ważny punkt dla turystów odwiedzających Kudowę-Zdrój. Wejście do środka jest możliwe w obecności przewodnika. Sama świątynia skłania do refleksji nad dawnymi tragediami oraz nad tym, jak nieuchronne jest ludzkie przemijanie.