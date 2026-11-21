Posłanka KO Anna Sobolak otrzymywała groźby śmierci

Parlamentarzystka Koalicji Obywatelskiej Anna Sobolak zaczęła dostawać niepokojące wiadomości tekstowe, w których nadawca wprost groził jej pozbawieniem życia. O zaistniałej sytuacji zawiadomiono funkcjonariuszy policji.

- Wiadomości SMS, które sprawca wysyłał na prywatny numer telefonu posłanki, zawierały groźby i słowa mające na celu jej zastraszenie. Wśród nich znalazły się m.in. sformułowania: "Jesteś do odstrzału", "Jesteś skończona". Były to również inne wiadomości o podobnym, zastraszającym charakterze - przekazała podkom. Aleksandra Freus z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

Zatrzymano 42-latka, który groził posłance Annie Sobolak

Wrocławscy funkcjonariusze z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego oraz Zespołu Poszukiwań i Identyfikacji Osób z Wydziału Kryminalnego natychmiast podjęli działania w tej sprawie. Śledczy błyskawicznie namierzyli autora wiadomości, a sprawcą okazał się mężczyzna zamieszkujący obecnie powiat wałbrzyski.

- 42-latek został zatrzymany i przesłuchany, a następnie usłyszał zarzut dotyczący kierowania gróźb karalnych - poinformowała podkom. Aleksandra Freus.

Decyzją prokuratora wobec podejrzanego zastosowano środki zapobiegawcze obejmujące policyjny dozór. Mężczyzna ma również całkowity zakaz zbliżania się do pokrzywdzonej oraz kontaktowania się z nią. Za popełnione przestępstwo 42-latek może spędzić w więzieniu nawet 3 lata.