Bałtyk poza sezonem ma swój urok. Odkryj luksusowy wypoczynek w rytmie slow!

Jesienne morze zachwyca spokojem

Choć polskie wybrzeże najczęściej kojarzy się z wakacyjnym słońcem, jesienią odkrywa swoje drugie, niezwykle urokliwe oblicze. Plaże pustoszeją, nadmorskie miejscowości odzyskują swój naturalny rytm, a przyroda zachwyca paletą złotych, bursztynowych i miedzianych barw.

To właśnie teraz można w pełni nacieszyć się bliskością morza. Długie spacery brzegiem plaży, wsłuchiwanie się w szum fal i podziwianie zachodów słońca pozwalają oderwać myśli od obowiązków i złapać oddech.

Taką atmosferę można odnaleźć w Dźwirzynie, gdzie w otoczeniu sosnowego lasu i nadmorskich wydm położony jest HAVET Hotel Resort & SPA. Bliskość szerokiej, piaszczystej plaży sprawia, że Bałtyk staje się nieodłącznym elementem każdego pobytu.

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Jesień na dwóch kółkach

Jesień nad Bałtykiem to również doskonały czas na aktywność na świeżym powietrzu. Malownicze trasy rowerowe, leśne ścieżki i nadmorskie krajobrazy zachęcają do odkrywania okolicy we własnym tempie.

Dźwirzyno stanowi świetny punkt wyjścia do rowerowych wycieczek. Można wybrać się w kierunku Kołobrzegu, przemierzać ścieżki wśród nadmorskiej przyrody lub po prostu ruszyć przed siebie, bez konkretnego planu. Rześkie powietrze, cisza i krajobrazy mieniące się jesiennymi kolorami sprawiają, że nawet krótka wyprawa pozwala nabrać nowej energii.

A po aktywnym dniu? Czas na zasłużony odpoczynek w komfortowym otoczeniu.

Autor: Havet Hotel Resort & Spa/ Materiały prasowe

SPA i basen - jesienny rytuał odprężenia

Kiedy dni stają się krótsze, a wieczory chłodniejsze, szczególnie doceniamy kojące ciepło i możliwość poświęcenia chwili wyłącznie sobie.

To idealny moment, by zamienić natłok codziennych spraw na popołudnie w SPA, kąpiel w basenie czy rozgrzewający seans w saunie. W HAVET Hotel Resort & SPA na gości czeka przestrzeń wellness, stworzona z myślą o regeneracji ciała i odzyskaniu wewnętrznej harmonii.

Hotelowy kompleks basenowy z jacuzzi zachęca do błogiego wypoczynku, a Natura SPA zaprasza do świata masaży, zabiegów pielęgnacyjnych i wyjątkowych rytuałów. To miejsce, w którym można wyciszyć myśli, odzyskać równowagę i oddać się chwili beztroski.

Autor: Havet Hotel Resort & Spa/ Materiały prasowe

Jesienne smaki w Magii Lubczyku

Jesienny wyjazd to także doskonała okazja do odkrywania nowych smaków. W hotelowej restauracji à la carte Magia Lubczyku sezonowe menu pozwala poznać tę porę roku również od kulinarnej strony.

Starannie skomponowane dania inspirowane sezonowymi produktami, bogactwo aromatów i kameralna atmosfera sprawiają, że wspólny posiłek staje się czymś więcej niż tylko kolacją. To okazja do celebrowania chwil we dwoje, rozmów przy stole i odkrywania kulinarnych kompozycji.

Po dniu spędzonym nad morzem taka wieczorna uczta jest doskonałym zwieńczeniem dnia pełnego wrażeń.

Autor: Havet Hotel Resort & Spa/ Materiały prasowe

Luksus bliżej niż myślisz

Nie trzeba dalekich podróży ani egzotycznych kierunków, by pozwolić sobie na odrobinę luksusu. Polskie morze poza sezonem oferuje wszystko, czego potrzeba do udanego wypoczynku - piękne krajobrazy, świeże powietrze, bliskość natury i możliwość oderwania się od miejskiego zgiełku.

Romantyczny weekend we dwoje, kilka dni z przyjaciółką czy spontaniczny wyjazd, by naładować baterie? Każdy powód jest dobry, by znaleźć czas dla siebie.

HAVET Hotel Resort & SPA w Dźwirzynie łączy uroki nadmorskiej przyrody z pięciogwiazdkowym standardem. Eleganckie wnętrza, bogata oferta wellness i wyśmienita kuchnia tworzą idealne warunki do jesiennego wypoczynku.

Bo jesień nad morzem to nie koniec sezonu na przyjemności, lecz doskonały moment, by odkryć luksus w zasięgu ręki.

Zarezerwuj swój wyjątkowy pobyt na www.havethotel.pl

Artykuł sponsorowany