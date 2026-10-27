Hunter zagra we Wrocławiu. Mocne brzmienie i ważne przesłanie już 30 października

Hunter wraca na koncertową scenę z kolejną odsłoną trasy

Jesień przyniesie kolejną odsłonę trasy „Hunter Przeciwko Wojnie, Przemocy i Manipulacji Vol 2”. Jej nazwa wskazuje na tematykę, wokół której zespół buduje koncertowy przekaz. Jednym z przystanków na trasie będzie Wrocław, gdzie muzycy spotkają się z publicznością w Centrum Koncertowym A2.

Występ zaplanowano na piątek, 30 października. Dla fanów będzie to okazja, by usłyszeć Huntera na żywo i przekonać się, jakie niespodzianki zespół przygotował na jesienne koncerty.

Autor: materiały sponsorowane/ Materiały prasowe

Zmiana za perkusją i powrót rzadko granych kawałków

Jedną z najważniejszych informacji dotyczących jesiennej trasy jest gościnny udział Ślimaka. Muzyk zastąpi Daraya, który nie będzie w tym czasie w kraju.

Hunter zapowiada, że ta zmiana będzie miała znaczenie również dla repertuaru. Do setlisty mają wrócić dawno niewykonywane utwory, w tym „Arges” i „RiPosta”, należące do ulubionych kawałków Ślimaka.

Zespół zapowiada także kolejnych gości. Ich nazwiska mają zostać ujawnione w późniejszym terminie.

Autor: materiały sponsorowane/ Materiały prasowe

Kiedy i gdzie odbędzie się koncert Huntera?

Wrocławski koncert Huntera odbędzie się 30 października 2026 roku w Centrum Koncertowym A2 przy ul. Góralskiej 5. Początek zaplanowano na godz. 19:00.

Bilety i szczegóły wydarzenia można znaleźć na oficjalnej stronie klubu: https://cka2.pl/event/hunter-przeciwko-wojnie-przemocy-i-manipulacji-vol-2/

Autor: materiały sponsorowane/ Materiały prasowe

Materiał Sponsorowany