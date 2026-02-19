Gwałtowne ocieplenie w Polsce. Pokazali, gdzie termometry pokażą 15 stopni

Dobre wieści dla osób zmęczonych mrozami. Najnowsze modele pogodowe wskazują na definitywny koniec ostrej zimy jeszcze w bieżącym miesiącu, a temperatura ma sięgnąć 15 stopni Celsjusza.

Meteorolodzy z IMGW wytypowali regiony, które najbardziej odczują uderzenie ciepła. Szczególne powody do zadowolenia mają mieszkańcy zachodniej Polski, w tym Wrocławia.

Kiedy dokładnie schowamy zimowe kurtki? Poniżej analizujemy komunikaty Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz przewidywania czołowych ekspertów.

Wiosenne temperatury w środku zimy

Ostatnie tygodnie dały się we znaki kierowcom i pieszym przez intensywne opady śniegu oraz oblodzenia, ale nadchodzący tydzień przyniesie diametralną zmianę. Specjaliści z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej mają optymistyczne prognozy dla wszystkich wyczekujących słońca. Już w niedzielę 22 lutego w całym kraju odnotujemy dodatnie temperatury maksymalne. Co więcej, początek tygodnia zapowiada się jeszcze lepiej – w poniedziałek na zachodzie i południu Polski słupki rtęci wskażą wartości dwucyfrowe.

Szczyt ocieplenia przewidywany jest na kolejne dni, a synoptycy IMGW w swojej prognozie na 25 lutego podają konkretne liczby:

- Temperatura maksymalna od 3 stopni na Suwalszczyźnie, oraz 11-13 stopni w centrum do 15 stopni Celsjusza na południowym zachodzie i zachodzie - czytamy w prognozie synoptycznej na 25 lutego.

Najwyższych temperatur należy spodziewać się w województwie lubuskim, a na Dolnym Śląsku termometry mogą pokazać nawet 13 kresek. We wspomnianą środę ciepło obejmie niemal cały kraj, z wyjątkiem wschodnich regionów, Mazowsza i północy. Zbliżone dane prezentuje serwis pogoda.interia.pl, co zdaje się potwierdzać, że aura zaczyna przypominać wiosenną.

Czy to ostateczny koniec mrozów?

Choć lutowe słońce może dawać nadzieję na trwałą zmianę, meteorolodzy ostrzegają przed przedwczesnym entuzjazmem. Długoterminowe modele wskazują, że w pierwszej dekadzie marca Polskę czeka kolejne ochłodzenie. Wartości temperatur pozostaną wprawdzie na plusie, ale mieszkańcy północno-wschodniej części kraju muszą liczyć się ze spadkami w okolice zera.

Zgodnie z kalendarzem, wiosna rozpoczyna się 21 marca i to właśnie wtedy powinniśmy odczuć stabilizację pogody. Zanim to nastąpi, koniec lutego zaoferuje nam przyjemny przedsmak cieplejszej pory roku. Będziemy na bieżąco monitorować ewentualne korekty w prognozach.

