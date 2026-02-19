Aktualizacja, godz. 11:10

Woda z uszkodzonej magistrali wydostała się na powierzchnię, zalewając całkowicie rejon skrzyżowania ulic Oławskiej, Podwala i Traugutta. W związku z sytuacją wrocławska policja wydała pilny komunikat i podjęła decyzję o zamknięciu dla ruchu kluczowych skrzyżowań:

Traugutta / Podwale / Oławska

pl. Dominikański / Oławska / Krasińskiego

Na miejscu pracują funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego, którzy zabezpieczają zalany teren i organizują objazdy. Służby apelują do kierowców o bezwzględne omijanie wskazanego rejonu oraz stosowanie się do poleceń policjantów kierujących ruchem.

[AKTUALIZACJA 10:45] Nowe informacje od MPWiK

Mamy najnowszy komentarz w sprawie kryzysowej sytuacji we Wrocławiu. Martyna Bańcerek, rzecznik prasowa MPWiK, wyjaśnia przyczyny problemów, które dotknęły całe miasto. Okazuje się, że celowe obniżenie ciśnienia było niezbędne, by opanować sytuację.

„Uszkodzona jest magistrala wodociągowa. W związku z tym jest obniżone ciśnienie w sieci, żeby zminimalizować ten wyciek. Brygada jest już na miejscu. W pierwszej kolejności będzie wyłączać magistralę, żebyśmy mogli przywrócić ciśnienie w sieci wodociągowej” - informuje nas rzeczniczka.

Kiedy możemy spodziewać się poprawy? Jest konkretna godzina!

„Jeśli chodzi o obniżone ciśnienie w sieci, około 12:00 sytuacja powinna się unormować” – zapowiada Martyna Bańcerek.

Przed ekipami technicznymi jednak jeszcze sporo pracy fizycznej, bo zanim zaczną naprawiać rurę, muszą się do niej dostać.

„W pierwszej kolejności będziemy musieli zrobić wykop, żeby wiedzieć co jest przyczyną awarii. Wtedy będziemy mogli oszacować czas potrzebny na jej usunięcie” – dodaje przedstawicielka MPWiK.

Wcześniej informowaliśmy:

Problemy z wodą w całym Wrocławiu. MPWiK wyjaśnia przyczynę

Czwartkowy poranek przyniósł niemiłą niespodziankę dla tysięcy wrocławian. W wielu mieszkaniach ciśnienie wody drastycznie spadło, a w części lokali kranówka przestała płynąć zupełnie. Sytuacja okazała się na tyle poważna, że po godzinie 10:00 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji wydało oficjalny komunikat w tej sprawie. Służby potwierdzają, że doszło do poważnej usterki infrastruktury.

- Z powodu awarii na magistrali wodociągowej nastąpiło obniżone ciśnienie w sieci wodociągowej do zaniku włącznie na terenie całego miasta

Treść wiadomości wskazuje na dużą skalę problemu. Uszkodzenie dotyczy magistrali wodociągowej, czyli jednego z kluczowych rurociągów zasilających aglomerację. To właśnie ta usterka bezpośrednio przekłada się na problemy z dostawami wody w całym Wrocławiu.