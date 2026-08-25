ESKA Summer City 2026. Ekipa odwiedziła dożynki w Kobierzycach

Tegoroczna akcja ESKA Summer City wciąż dostarcza kolejnych powodów do wspólnej zabawy. Podczas wakacyjnej trasy ekipa Radia ESKA dociera do popularnych wydarzeń i miejsc na Dolnym Śląsku, spotykając się ze słuchaczami i mieszkańcami regionu. Jednym z ostatnich przystanków były dożynki w gminie Kobierzyce. Na uczestników wydarzenia czekała nie tylko atmosfera tradycyjnego święta plonów, ale także koncerty dużych polskich zespołów. Na scenie wystąpili Afromental oraz Lady Pank.

ESKA Summer City w Kobierzycach. Tak bawiliśmy się podczas dożynek

W Kobierzycach nie zabrakło również ekipy ESKA Summer City. Pomarańczowy patrol pojawił się na miejscu, by wspólnie ze słuchaczami spędzić czas przy muzyce i wakacyjnych atrakcjach.

- Dożynki Gminy Kobierzyce, nie mogło nas zabraknąć! Na scenie Afromental oraz Lady Pank. My bawiliśmy się świetnie, dzięki że byliście z nami!

- relacjonuje ekipa Eska Summer City.

Wizyta w Kobierzycach była kolejnym punktem tegorocznej dolnośląskiej trasy. ESKA Summer City od lat jest okazją do spotkań słuchaczy z ekipą Radia ESKA, a podczas poszczególnych przystanków nie brakuje konkursów, muzyki i gadżetów przygotowanych dla uczestników.

ESKA Summer City to wakacyjna akcja Radia ESKA organizowana w różnych częściach Polski. W jej ramach ekipa stacji pojawia się w miejscach, które latem przyciągają mieszkańców i turystów. Podczas spotkań słuchacze mogą liczyć na muzykę, zabawę i konkursy, a także możliwość zdobycia gadżetów przygotowanych przez ekipę ESKA. To również okazja, żeby zobaczyć radiowy patrol na żywo i zrobić sobie wspólne zdjęcie.

Ostatni weekend ESKA Summer City na Dolnym Śląsku

Tegoroczne wakacje mijają bardzo szybko, a wraz z nimi zbliża się finał dolnośląskiej odsłony ESKA Summer City 2026. Przed ekipą Radia ESKA jeszcze kilka spotkań, dlatego mieszkańcy regionu nadal mają okazję dołączyć do wspólnej zabawy.

W najbliższych dniach pomarańczowy patrol pojawi się w kolejnych lokalizacjach.

ESKA Summer City - harmonogram na Dolnym Śląsku

27 sierpnia - Hotel Biały Kamień

28 sierpnia - Querion, Hotel Platinum

29 sierpnia - Dolnośląski Festiwal Ognia – Wałbrzych, Ząbkowice Śląskie – Dyszka, Słoneczny Park

30 sierpnia - Aquapark, Powiat Wrocławski, dożynki

Każdy z tych punktów będzie kolejną okazją, żeby spotkać ekipę ESKA Summer City i zakończyć wakacje w rytmie największych hitów.

Gdzie sprawdzić najnowsze informacje o trasie?

Harmonogram może być tylko początkiem - warto śledzić bieżące informacje dotyczące poszczególnych przystanków. Szczegóły dotyczące trasy ESKA Summer City 2026 na Dolnym Śląsku oraz relacje z kolejnych wydarzeń publikowane są na profilu ESKA Wrocław News na Facebooku.

Jeżeli chcecie wiedzieć, gdzie dokładnie pojawi się pomarańczowa ekipa i jakie atrakcje przygotowano na miejscu, warto być na bieżąco. ESKA Summer City 2026 jeszcze się nie kończy - przed nami finałowe spotkania wakacyjnej trasy!