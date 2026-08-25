Targi sportu i rekreacji w Środzie Śląskiej z ESKA Summer City. Tak wyglądała nasza wizyta

Wojciech Kulig
Wojciech Kulig
2026-08-25 19:53

Sportowe emocje, aktywności dla całych rodzin i mnóstwo dobrej zabawy - tak wyglądały II Targi Sportu i Rekreacji w Środzie Śląskiej. Wśród uczestników wydarzenia nie mogło zabraknąć ekipy ESKA Summer City. Pomarańczowy patrol Radia ESKA odwiedził kolejną miejscowość na swojej dolnośląskiej trasie.

Tegoroczna akcja ESKA Summer City dostarcza kolejnych wakacyjnych emocji. Pomarańczowa ekipa Radia ESKA przemierza Dolny Śląsk, odwiedzając wydarzenia, podczas których można aktywnie spędzić czas i poczuć prawdziwie letnią atmosferę. Tym razem patrol zatrzymał się w Środzie Śląskiej. Okazją do spotkania były II Targi Sportu i Rekreacji, przygotowane przez miejscowy Ośrodek Sportu i Rekreacji. Organizatorzy zapowiadali wydarzenie jako propozycję dla osób w różnym wieku. W programie znalazły się między innymi prezentacje sportowe, zajęcia, konkursy oraz atrakcje przeznaczone dla najmłodszych.

Różnorodne atrakcje i propozycje aktywnego wypoczynku

Targi były okazją do zapoznania się z lokalnymi możliwościami związanymi ze sportem, rekreacją i aktywnym spędzaniem wolnego czasu. Uczestnicy mogli zobaczyć prezentacje przygotowane przez organizatorów i przedstawicieli lokalnej oferty sportowej.

Na miejscu pojawiła się również ekipa ESKA Summer City, która w ramach wakacyjnej trasy odwiedza najciekawsze wydarzenia i miejsca w regionie.

- Właśnie wyruszamy pełni emocji w dalszą drogę z targów sportowych OSiR Środa Śląska - Ośrodek Sportu i Rekreacji. Jesteśmy pod wrażeniem różnorodności i szerokich ofert, każdy znajdzie tam zajęcia dla siebie!Dziękujemy za zaproszenie

- relacjonuje ekipa Eska Summer City.

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Czym jest ESKA Summer City?

ESKA Summer City to wakacyjna akcja Radia ESKA, która każdego roku pojawia się w wielu miejscach w Polsce. Charakterystyczny pomarańczowy patrol odwiedza popularne lokalizacje oraz letnie wydarzenia, spotykając się ze słuchaczami.

Na uczestników czekają między innymi konkursy, muzyka, gadżety oraz okazja do rozmowy z ekipą Radia ESKA. Wszystko odbywa się w wakacyjnym klimacie, który towarzyszy akcji przez całe lato.

W tym roku pomarańczowy patrol ponownie przemierza również Dolny Śląsk. Wizyta w Środzie Śląskiej była jednym z punktów tegorocznej trasy.

To już ostatnie dni ESKA Summer City na Dolnym Śląsku

Wakacje powoli dobiegają końca, a wraz z nimi zbliża się finał tegorocznej odsłony ESKA Summer City. Nie oznacza to jednak końca spotkań z pomarańczową ekipą. Przed słuchaczami jeszcze kilka przystanków. Organizatorzy zapowiadają ostatni weekend akcji jako mocne zakończenie wakacyjnej trasy. W najbliższych dniach patrol odwiedzi kolejne miejsca w regionie.

Harmonogram ESKA Summer City na Dolnym Śląsku:

  • 27.08 - Hotel Biały Kamień
  • 28.08 - Querion, Hotel Platinum
  • 29.08 - Dolnośląski Festiwal Ognia - Wałbrzych, Ząbkowice Śląskie - Dyszka, Słoneczny Park
  • 30.08 - Aquapark, Powiat Wrocławski, dożynki

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Targi sportu i rekreacji w Środzie Śląskiej z ESKA Summer City. Tak wyglądała nasza wizyta
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Eska Summer City 2026