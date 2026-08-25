Tegoroczna akcja ESKA Summer City dostarcza kolejnych wakacyjnych emocji. Pomarańczowa ekipa Radia ESKA przemierza Dolny Śląsk, odwiedzając wydarzenia, podczas których można aktywnie spędzić czas i poczuć prawdziwie letnią atmosferę. Tym razem patrol zatrzymał się w Środzie Śląskiej. Okazją do spotkania były II Targi Sportu i Rekreacji, przygotowane przez miejscowy Ośrodek Sportu i Rekreacji. Organizatorzy zapowiadali wydarzenie jako propozycję dla osób w różnym wieku. W programie znalazły się między innymi prezentacje sportowe, zajęcia, konkursy oraz atrakcje przeznaczone dla najmłodszych.

Różnorodne atrakcje i propozycje aktywnego wypoczynku

Targi były okazją do zapoznania się z lokalnymi możliwościami związanymi ze sportem, rekreacją i aktywnym spędzaniem wolnego czasu. Uczestnicy mogli zobaczyć prezentacje przygotowane przez organizatorów i przedstawicieli lokalnej oferty sportowej.

Na miejscu pojawiła się również ekipa ESKA Summer City, która w ramach wakacyjnej trasy odwiedza najciekawsze wydarzenia i miejsca w regionie.

- Właśnie wyruszamy pełni emocji w dalszą drogę z targów sportowych OSiR Środa Śląska - Ośrodek Sportu i Rekreacji. Jesteśmy pod wrażeniem różnorodności i szerokich ofert, każdy znajdzie tam zajęcia dla siebie!Dziękujemy za zaproszenie

- relacjonuje ekipa Eska Summer City.

Czym jest ESKA Summer City?

ESKA Summer City to wakacyjna akcja Radia ESKA, która każdego roku pojawia się w wielu miejscach w Polsce. Charakterystyczny pomarańczowy patrol odwiedza popularne lokalizacje oraz letnie wydarzenia, spotykając się ze słuchaczami.

Na uczestników czekają między innymi konkursy, muzyka, gadżety oraz okazja do rozmowy z ekipą Radia ESKA. Wszystko odbywa się w wakacyjnym klimacie, który towarzyszy akcji przez całe lato.

W tym roku pomarańczowy patrol ponownie przemierza również Dolny Śląsk. Wizyta w Środzie Śląskiej była jednym z punktów tegorocznej trasy.

To już ostatnie dni ESKA Summer City na Dolnym Śląsku

Wakacje powoli dobiegają końca, a wraz z nimi zbliża się finał tegorocznej odsłony ESKA Summer City. Nie oznacza to jednak końca spotkań z pomarańczową ekipą. Przed słuchaczami jeszcze kilka przystanków. Organizatorzy zapowiadają ostatni weekend akcji jako mocne zakończenie wakacyjnej trasy. W najbliższych dniach patrol odwiedzi kolejne miejsca w regionie.

Harmonogram ESKA Summer City na Dolnym Śląsku:

27.08 - Hotel Biały Kamień

28.08 - Querion, Hotel Platinum

29.08 - Dolnośląski Festiwal Ognia - Wałbrzych, Ząbkowice Śląskie - Dyszka, Słoneczny Park

30.08 - Aquapark, Powiat Wrocławski, dożynki

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