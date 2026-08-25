Ekipa ESKA Summer City dotarła do kolejnego gorącego miejsca! Tym razem nasz pomarańczowy patrol wpadł na Tarczyński Arena, by wspólnie z tysiącami kibiców poczuć niesamowitą atmosferę meczu WKS Śląsk Wrocław - Widzew Łódź. Działo się naprawdę sporo! Było głośno, było intensywnie, a wynik spotkania ważył się do samego końca. Jak podsumowuje to nasza ekipa?

- Wrocław, ależ to był wieczór! Wpadliśmy na stadion, żeby razem z Wami poczuć klimat meczu WKS Śląsk Wrocław - Widzew Łódź. Było głośno, było intensywnie, a na boisku do końca nie było wiadomo, jak to się skończy…Remis na boisku, ale dla nas zdecydowanie wygrany wieczór WKS Śląsk Wrocław. Dzięki, że byliście z nami

- relacjonuje ekipa Eska Summer City.

Finał wakacji z ESKA Summer City na Dolnym Śląsku!

ESKA Summer City to nasza coroczna akcja, która na dobre wpisała się w kalendarz letnich wydarzeń w całej Polsce. Nasze patrole z najlepszą ekipą Radia ESKA odwiedzają topowe miejscówki, by bawić się z Wami przy dźwiękach Hitów na czasie, rozdawać eskowe gadżety i po prostu cieszyć się słońcem! Choć wakacje dobiegają końca, my nie zwalniamy tempa. Przed nami ostatni, finałowy weekend tegorocznej akcji na Dolnym Śląsku. Szykujemy dla Was spektakularne zakończenie lata!

ESKA Summer City - harmonogram na Dolnym Śląsku

Gdzie możecie nas spotkać w najbliższych dniach? Nasza wakacyjna trasa wciąż trwa! Sprawdźcie dokładny harmonogram i dołączcie do nas:

27.08 - Hotel Biały Kamień

28.08 - Querion, Hotel Platinum

29.08 - Dolnośląski Festiwal Ognia - Wałbrzych, Ząbkowice Śląskie - Dyszka, Słoneczny Park

30.08 - Aquapark, Powiat Wrocławski, dożynki

Nie przegap najlepszej zabawy!

Jeżeli nie chcecie przegapić kolejnego spotkania z ESKA Summer City, warto śledzić bieżące informacje dotyczące trasy. Harmonogram może być uzupełniany o kolejne szczegóły, a w mediach społecznościowych pojawiają się informacje o tym, co przygotowała ekipa. Najnowsze wiadomości dotyczące ESKA Summer City 2026 na Dolnym Śląsku znajdziecie na profilu ESKA Wrocław News na Facebooku.

To już końcówka wakacyjnej trasy, ale przed pomarańczowym patrolem jeszcze kilka dni pełnych muzyki, konkursów i spotkań. Jeśli jesteście w pobliżu któregoś z zaplanowanych przystanków, koniecznie wypatrujcie ekipy Radia ESKA!