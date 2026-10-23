Gigantyczna kumulacja w Lotto rozbita! W Polsce jest nowy multimilioner. Wiemy, gdzie padła wygrana

Wyniki losowania Lotto z 22 października

W losowaniu Lotto, które odbyło się w czwartek, 22 października, wylosowano następujące liczby: 8, 17, 22, 36, 45, 49

To właśnie taki zestaw okazał się kluczem do zdobycia fortuny. Po kilku losowaniach bez „szóstki” kumulacja rosła, aż przekroczyła granicę 20 milionów złotych. Tym razem jednak główna nagroda znalazła swojego właściciela.

Gdzie padła główna wygrana?

Szczęśliwy kupon został zawarty w punkcie Lotto przy ul. Pocztowej w Dzierżoniowie. To właśnie tam odnotowano jedyną „szóstkę”, która przyniosła wygraną w wysokości 20 337 197,00 zł.

Warto pamiętać, że zgodnie z obowiązującymi przepisami od wygranych przekraczających 2280 zł pobierany jest 10-procentowy podatek. Oznacza to, że zwycięzca otrzyma na konto nieco mniejszą kwotę niż oficjalnie ogłoszona przez Totalizator Sportowy.

Co można kupić za 20 milionów złotych?

Kwota przekraczająca 20 milionów złotych otwiera ogromne możliwości. Za takie pieniądze można między innymi:

kupić kilka luksusowych apartamentów w największych polskich miastach,

wybudować okazałą rezydencję z basenem i dużą działką,

nabyć flotę ekskluzywnych samochodów,

podróżować pierwszą klasą po świecie przez wiele lat,

zapewnić sobie i rodzinie finansowe bezpieczeństwo na pokolenia.

Dla wielu osób taka suma oznaczałaby możliwość rezygnacji z pracy i realizacji marzeń, na które dotąd brakowało środków.

Ile trzeba pracować, by zarobić 20 milionów złotych?

Skala wygranej robi jeszcze większe wrażenie, gdy porównamy ją z przeciętnymi zarobkami. Osoba otrzymująca wynagrodzenie na poziomie około 8 tysięcy złotych brutto miesięcznie musiałaby pracować ponad 200 lat, aby zgromadzić kwotę porównywalną z wygraną z Dzierżoniowa.

To pokazuje, jak niezwykłym wydarzeniem jest trafienie „szóstki” podczas tak wysokiej kumulacji.

Jak grać w Lotto?

Lotto to najpopularniejsza gra liczbowa w Polsce. Zasady są proste:

należy skreślić 6 liczb z 49,

można zagrać w kolekturze, przez internet lub aplikację mobilną,

wygrane zależą od liczby trafionych liczb oraz wysokości puli przeznaczonej na nagrody,

główna wygrana, czyli „szóstka”, przypada osobie, która poprawnie wytypuje wszystkie sześć wylosowanych liczb.

Gdy w danym losowaniu nikt nie trafi „szóstki”, pula przechodzi na kolejne losowanie i tworzy kumulację.

Kolejne losowanie już w sobotę

Choć główna kumulacja została rozbita, miłośnicy gier liczbowych nie będą długo czekać na kolejną szansę. Najbliższe losowanie Lotto odbędzie się w sobotę, 24 października. Do wygrania będzie gwarantowana pula 3 milionów złotych.

Dla jednego z graczy może to być początek kolejnej wielkiej historii i droga do zostania następnym milionerem Lotto.

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