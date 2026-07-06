ESKA Summer City rusza dalej. Le Mont Medical & SPA kolejnym przystankiem letniej trasy

ESKA Summer City, czyli lato pełne Hitów na czasie!
ESKA Summer City od lat należy do najbardziej rozpoznawalnych wakacyjnych projektów Radia ESKA. Przez całe lato odwiedzamy najciekawsze miejsca w całej Polsce, spotykając się ze słuchaczami i wspólnie tworząc wyjątkowy klimat wakacyjnych wydarzeń.
Każdy przystanek to okazja do wspólnej zabawy, udziału w konkursach oraz zdobycia wyjątkowych gadżetów przygotowanych przez ekipę Radia ESKA. Nie brakuje także dobrej muzyki i spotkań z naszymi słuchaczami.
Relaks z widokiem na Izery
Wakacyjna trasa ESKA Summer City pędzi do przodu. Po pełnym atrakcji, koncertów i spotkań weekendzie we Wrocławiu, gdzie wspólnie tworzyliśmy niezapomnianą atmosferę, przyszedł czas na chwilę wytchnienia. Nasza ekipa zameldowała się w niezwykłym miejscu - Le Mont Medical & SPA w Świeradowie-Zdroju. Jak było?
- Joga, rowery, stretching, pizza i to wszystko z widokiem na Izery… takie popołudnie zaserwował nam Le Mont Medical & SPA Świeradów Zdrój w Świeradowie - Zdroju
- podsumowuje ekipa Eska Summer City.
Gdzie spotkamy się w tym tygodniu na Dolnym Śląsku?
Nasza wakacyjna podróż trwa, a my nie zamierzamy się zatrzymywać! Już w najbliższych dniach ponownie będziecie mogli spotkać ekipę ESKA Summer City w kolejnych fantastycznych miejscach na mapie Dolnego Śląska. Szykujcie się na masę dobrej energii i konkursów!
Harmonogram ESKA Summer City:
- 9.07 - ORIR Oborniki Śląskie, Art Festiwal, Lubiąż
- 10.07 - Ząbkowice Śląskie
- 11.07 - Ząbkowice Śląskie
- 12.07 - Aquapark Wrocław
Koniecznie bądźcie z nami! Do zobaczenia na trasie