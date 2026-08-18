ESKA Summer City zawitała do Kopalni Wrocław. Tak bawiliśmy się w Strefie Wakacji

ESKA Summer City w Kopalni Wrocław. Wakacyjny dzień pełen atrakcji

Ekipa Eska Summer City ma za sobą kolejny niezapomniany przystanek na wakacyjnej trasie! Tym razem odwiedziliśmy Kopalnię Wrocław - Strefę Wakacji, gdzie czekała na nas idealna letnia atmosfera. Jak podsumowuje nasza ekipa:

- Niedzielę spędziliśmy w Kopalnia Wrocław - Strefa Wakacji. Woda, plaża i totalny chill w naszej Eskowej strefie, tak właśnie lubimy spędzać letnie dni. Dziękujemy za dzisiaj!

- podsumowuje nasza ekipa.

Kopalnia Wrocław to prawdziwe centrum Sportu, Rekreacji i Letniego Wypoczynku zlokalizowane w Paniowicach pod Wrocławiem. To miejsce, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie. Na gości czekają aż trzy duże piaszczyste plaże, specjalna przestrzeń do grillowania i mnóstwo atrakcji. Można tam pograć w siatkówkę plażową i piłkę nożną, a także poćwiczyć w strefie street workoutu. Dla najmłodszych przygotowano plac zabaw i trampolinę. Poza tym m.in. deski SUP i kajaki.

ESKA Summer City 2026 - zabawa trwa! Gdzie się zobaczymy?

ESKA Summer City to nasza coroczna akcja, podczas której pomarańczowe patrole Radia ESKA odwiedzają najlepsze miejscówki w całej Polsce. To wasza szansa, by spotkać naszą ekipę, posłuchać Hitów na czasie, wziąć udział w konkursach i zgarnąć fantastyczne gadżety od naszych hostess!

ESKA Summer City - kolejne przystanki na Dolnym Śląsku

Nasz pomarańczowy patrol nie zwalnia tempa i kontynuuje podróż po Dolnym Śląsku. Gdzie będziemy w najbliższych dniach? Oto pełna lista:

20.08 - VIVA

21.08 - Aquapark Wrocław

22.08 - Kopalnia Złoty Stok

23.08 - OSIR Środa Śląska, Kobierzyce, dożynki

Każdy przystanek to nowa okazja do spotkania z ekipą Radia ESKA i wspólnej zabawy przy najlepszej muzyce!

Bądź na bieżąco z trasą ESKA Summer City!

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