Pomarańczowa energia ESKA Summer City dotarła w minioną niedzielę nad malowniczy Zalew Radkowski, położony u stóp Gór Stołowych. Nasz patrol zaparkował w Botanica - Active Park, by wspólnie z Wami łapać najlepsze wakacyjne wibracje. Chociaż pogoda próbowała pokrzyżować nam plany, nastroje były gorętsze niż letnie Hity na Czasie!

ESKA Summer City nie boi się deszczu!

Pogoda tego dnia nie należała do najlepszych, ale dla naszej ekipy i słuchaczy nie ma rzeczy niemożliwych. Udowodniliśmy, że do świetnej zabawy wystarczą dobre towarzystwo i najlepsza muzyka.

- Nie ma złej pogody, są tylko źle ubrani ludzie. Ani deszcz, ani wiatr nie przeszkodził naszej ekipie ESC wpaść do Botanica - Active Park. My bawiliśmy się znakomicie, a Wy żałujcie że nie było Was z Nami

- relacjonuje ekipa Eska Summer City.

Tę opinię podzielają również nasi słuchacze, którzy bawili się razem z nami. W sieci pojawiły się komentarze, które idealnie oddają atmosferę tego dnia.

- Eska nie boi się żadnej pogody

- napisała jedna z internautek.

ESKA Summer City od lat rozkręca wakacje

ESKA Summer City to coroczna wakacyjna akcja Radia ESKA, która od lat odwiedza najciekawsze miejsca w całej Polsce. W ramach letniej trasy pomarańczowe patrole spotykają się ze słuchaczami, organizują konkursy, rozdają wyjątkowe gadżety i tworzą atmosferę pełną muzyki oraz wakacyjnych emocji.

To okazja, by spędzić czas przy największych hitach, wziąć udział w zabawach i zdobyć pamiątki przygotowane specjalnie dla uczestników wydarzeń.

Gdzie spotkamy się w najbliższych dniach? Harmonogram

To nie koniec naszej wakacyjnej podróży! Przed nami kolejne przystanki na mapie Dolnego Śląska. Koniecznie sprawdźcie, gdzie będziecie mogli spotkać nasz pomarańczowy patrol i zgarnąć super gadżety!

Harmonogram ESKA Summer City:

9 lipca - ORIR Oborniki Śląskie oraz Art Festiwal w Lubiążu

10 lipca - Ząbkowice Śląskie

11 lipca - Ząbkowice Śląskie

12 lipca - Aquapark Wrocław

Na każdym z tych przystanków czekać będzie na was nasza ekipa, masa konkursów z nagrodami i oczywiście najlepsze Hity na Czasie! Do zobaczenia.