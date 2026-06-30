ESKA Summer City to najgorętsza akcja tego lata, która na dobre zagościła w całej Polsce! Nasze kolorowe patrole ponownie wyruszyły w trasę, by odwiedzać najlepsze miejscówki, spotykać się z Wami i wspólnie bawić przy dźwiękach Waszych ulubionych Hitów na Czasie. To doskonała szansa, by zgarnąć od nas wyjątkowe gadżety, wziąć udział w konkursach i poczuć prawdziwie wakacyjny klimat!

ESKA Summer City na Izery Ultra-Trail. Górskie emocje, upał i fantastyczna atmosfera

W niedzielę, 28 czerwca, nasza ekipa pojawiła się w Świeradowie-Zdroju podczas drugiej edycji Izery Ultra-Trail. Miejsce to stało się areną zmagań dla tysięcy biegaczy, którzy musieli stawić czoła nie tylko wymagającym trasom na dystansach 35, 25 i 16 km, ale również ekstremalnemu upałowi. Warunki były naprawdę trudne, co podkreślili sami organizatorzy wydarzenia, dziękując wszystkim za udział.

-Na trasie walczyliście nie tylko z własnymi słabościami, ale też z upałem, który dał w kość nam wszystkim. Tym większe brawa należą się wszystkim, którzy zameldowali się w Świeradowie-Zdroju i postanowili spróbować. Wszyscy możecie się czuć zwycięzcami! Kochani! Dziękujemy, że byliście z nami. Mimo pogody, która nie była wymarzonym towarzyszem na trasie. Mamy nadzieję, że Spotkaliście Ducha Gór i zobaczymy się z Wami za rok. Gratulujemy i dziękujemy z serca, że byliśmy w ten weekend razem

- napisali sami organizatorzy wydarzenia.

Te słowa potwierdzają liczby - na starcie stanęło łącznie 1477 zawodników, a linię mety przekroczyło aż 1379 z nich. Do tego w biegach dla najmłodszych wzięło udział 150 maluchów!

Ekipa ESKA Summer City pod wrażeniem!

Wyczyn biegaczy doceniła również nasza ekipa ESKA Summer City, która przez cały dzień gorąco kibicowała i wspierała wszystkich na trasie. Jesteśmy pełni podziwu dla Waszej siły i charakteru!

- To niewiarygodne! Przebiec w takich warunkach 35, 25 czy 16 km w górach to prawdziwe wyzwanie z którym dzisiaj zmagali się zawodnicy Izery Ultra-Trail. Gratulujemy wszystkim którym udało się ukończyć ten bieg. A my lecimy ładować baterie na kolejne wyjazdy. Do zobaczenia na szlaku!

- podsumowała ekipa Radia ESKA.

ESKA Summer City nie zwalnia tempa! Gdzie nas szukać?

Wakacyjna zabawa dopiero się rozkręca! Ekipa ESKA Summer City już szykuje się na kolejne wypady. Jeśli chcecie nas spotkać, zgarnąć gadżety i poczuć letnią energię, szukajcie nas w najbliższych dniach na Dolnym Śląsku. Oto nasz harmonogram na ten tydzień:

2 lipca – Hotel Lemont, Świeradów-Zdrój

3 lipca – Aquapark Wrocław oraz Master Jachting Wrocław

4 lipca – Świerzawa

5 lipca – Zalew Radków

Bądźcie czujni i do zobaczenia!