ESKA Summer City na 10. Dolnośląskim Festiwalu Ognia. Zobaczcie zdjęcia!

Wałbrzych na jeden wieczór stał się miejscem ognia, muzyki i wyjątkowych emocji. Wszystko za sprawą 10. Dolnośląskiego Festiwalu Ognia, który odbył się w przestrzeni Starej Kopalni. W wydarzeniu uczestniczyła także ekipa ESKA Summer City. Zobaczcie zdjęcia!

Ogień rozświetlił Starą Kopalnię

Wieczorna sceneria Centrum Nauki, Kultury i Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu doskonale pasowała do charakteru imprezy. Industrialna przestrzeń stała się tłem dla pokazów, podczas których ogień był jednym z głównych bohaterów.

Na festiwalowej scenie pojawili się artyści prezentujący swoje umiejętności związane z fireshow i kuglarstwem. Publiczność mogła obserwować efektowne występy oraz rywalizację uczestników konkursu.

Ekipa ESKA Summer City również znalazła się w centrum wydarzeń.

- Ogniście kończymy sobotę w Centrum Nauki, Kultury i Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu w Wałbrzychu na 10 Dolnośląskim Festiwalu Ognia. Mimo że wieczór już chłodny, ekipy rywalizujące w konkursie fireshow rozgrzały Nas do czerwoności

- relacjonuje ekipa Eska Summer City.

Widowiskowe fireshow przyciągnęło publiczność

Występy z wykorzystaniem ognia, elementy kuglarstwa oraz artystyczne pokazy stworzyły atmosferę, której trudno było nie zauważyć. Szczególnego charakteru całemu wydarzeniu dodawało miejsce. Teren Starej Kopalni, kojarzący się z przemysłową historią Wałbrzycha, po zmroku zyskał zupełnie nowe oblicze. Płomienie rozświetlały przestrzeń, a kolejne występy dostarczały publiczności emocji.

Muzyka, konkursy i wakacyjna atmosfera

Podczas wydarzenia nie skupiono się jednak wyłącznie na pokazach ognia. Uczestnicy mogli liczyć również na muzykę, konkursy oraz atrakcje przygotowane przez ESKA Summer City. Na miejscu pojawiła się charakterystyczna pomarańczowa ekipa Radia ESKA, która tego lata odwiedza kolejne miejsca i wydarzenia w ramach swojej ogólnopolskiej akcji.

ESKA Summer City od lat jest jednym z elementów wakacyjnego kalendarza Radia ESKA. W ramach akcji ekipa stacji pojawia się w popularnych miejscach i podczas wydarzeń, gdzie wspólnie ze słuchaczami spędza czas przy największych hitach.

Na uczestników poszczególnych przystanków czekają między innymi konkursy, gadżety oraz okazja do spotkania z ekipą Radia ESKA. Każdy kolejny punkt trasy ma przy tym swój własny charakter, zależny od miejsca i organizowanego wydarzenia.

Tak było również w Wałbrzychu, gdzie wakacyjna akcja Radia ESKA spotkała się z atmosferą jednego z najbardziej charakterystycznych wydarzeń związanych ze sztuką ognia na Dolnym Śląsku.

Szczegóły trasy ESKA Summer City 2026 na Dolnym Śląsku oraz relacje z wydarzeń pojawiają się również na profilu ESKA Wrocław News na Facebooku. To właśnie tam można sprawdzać informacje dotyczące lokalizacji oraz atrakcji przygotowanych przez pomarańczową ekipę.