Tegoroczna odsłona ESKA Summer City dobiegła końca. Jednym z ostatnich przystanków pomarańczowej ekipy były Dożynki Gminy Długołęka i Powiatu Wrocławskiego. Na uczestników wydarzenia czekała muzyka, zabawa oraz liczne atrakcje przygotowane zarówno dla mieszkańców, jak i odwiedzających.

Wielki finał ESKA Summer City w gminie Długołęka

Wakacyjna akcja Radia ESKA przez kolejne tygodnie docierała do różnych miejsc, w których nie brakowało letniej atmosfery, muzyki i spotkań ze słuchaczami. Finał tegorocznej trasy przypadł na wyjątkowe wydarzenie w gminie Długołęka.

Ekipa ESKA Summer City pojawiła się tam podczas dożynek, zapewniając uczestnikom sporą dawkę rozrywki. Była to jednocześnie okazja do podsumowania całego sezonu i podziękowania osobom, które przez wakacje uczestniczyły w wydarzeniach organizowanych w ramach akcji.

- Sezon Eska Summer City oficjalnie kończymy na Dożynkach Gminy Długołęka i Powiatu Wrocławskiego. Z tego miejsca chcieliśmy podziękować wszystkim, którzy razem z nami stworzyli tę niesamowitą atmosferę przez całe wakacje. Nie żegnamy się, ale mówimy do zobaczenia, a wy oglądajcie jak bawiliśmy się dzisiaj, było fantastycznie!

- relacjonuje ekipa Eska Summer City.

Znane zespoły na scenie

Dożynki były nie tylko okazją do wspólnego świętowania, ale również dużym wydarzeniem muzycznym. Organizatorzy zadbali o różnorodny program koncertowy, w którym znalazły się zarówno popularne taneczne hity, jak i propozycje dla miłośników muzyki ludowej.

Na scenie wystąpili m.in. Akcent, Letni Chamski Podryw, Rokiczanka, Sqeezer oraz Fun Factory. Ich koncerty były jednym z najważniejszych punktów programu i przyciągnęły publiczność gotową na wspólną zabawę.

Muzyczna część wydarzenia była jednak tylko jedną z przygotowanych atrakcji. Uczestnicy mogli również korzystać z konkursów i innych aktywności towarzyszących imprezie.

Konkursy, muzyka i wakacyjna atmosfera

Obecność ESKA Summer City oznaczała także charakterystyczną dla akcji dawkę energii. Nie zabrakło konkursów, zabaw oraz okazji do spotkania z ekipą Radia ESKA.

Choć wydarzenie miało dożynkowy charakter, atmosfera przypominała jednocześnie o mijających wakacjach. Była muzyka, wspólna zabawa i dużo pozytywnych emocji, które towarzyszyły uczestnikom przez cały dzień.

Jedną z największych atrakcji zaplanowanych na finał wydarzenia był premierowy Dożynkowy Pokaz Dronów. Połączenie koncertów, atrakcji dla publiczności oraz wieczornego widowiska sprawiło, że wydarzenie w Długołęce było mocnym akcentem kończącym wakacyjny sezon.

ESKA Summer City wraca każdego lata

ESKA Summer City od lat jest jednym z najważniejszych wakacyjnych projektów Radia ESKA. W ramach akcji ekipa rozgłośni odwiedza popularne miejsca i wydarzenia, spotykając się ze słuchaczami oraz zapewniając im muzykę, konkursy i dodatkowe atrakcje.

Dla uczestników takich spotkań jest to szansa nie tylko na dobrą zabawę przy największych hitach, ale również na zdobycie radiowych gadżetów i bezpośredni kontakt z ekipą ESKI.

Informacje o kolejnych wydarzeniach i przystankach pomarańczowej ekipy można śledzić na bieżąco w kanałach poświęconych ESKA Summer City. Relacje i wiadomości dotyczące wydarzeń na Dolnym Śląsku pojawiają się również na profilu ESKA Wrocław News na Facebooku.

Tegoroczna trasa zakończyła się w Długołęce, ale letnia energia ESKA Summer City z pewnością jeszcze nie raz powróci.