24-letnia Polka ewakuowana z Chin. Wojskowy samolot z Klaudią wylądował we Wrocławiu

Dramatyczna diagnoza 24-letniej studentki z Wałbrzycha

Pochodząca z Wałbrzycha Klaudia Uciechowska znalazła się w pekińskiej placówce medycznej w połowie minionego kwietnia. Dwudziestoczterolatka udała się do Państwa Środka w celu kontynuowania edukacji po ukończeniu wrocławskiej filologii chińskiej. Rozpoczęcie prestiżowych studiów sinologicznych miało być spełnieniem jej marzeń, jednak niespodziewane problemy zdrowotne zniszczyły te ambitne plany.

Najbliżsi studentki przeżyli prawdziwy wstrząs, gdy w środku nocy poinformowano ich o nagłym pogorszeniu stanu zdrowia córki. Młoda kobieta doznała ostrego ataku o podłożu neurologicznym, który wywołał u niej silną dezorientację, halucynacje oraz trudności w identyfikacji członków rodziny. Miejscowi specjaliści wykryli u pacjentki niezwykle agresywną zmianę nowotworową, a jej sytuacja medyczna ulegała błyskawicznemu pogorszeniu.

Trudna ewakuacja medyczna Klaudii z Chin

Szereg specjalistycznych konsultacji lekarskich doprowadził do uruchomienia niezwykle wymagającej procedury sprowadzenia chorej do ojczyzny. Władysław Kosiniak-Kamysz, pełniący funkcję ministra obrony narodowej, przekazał w środowy poranek oficjalną informację, że wojskowa maszyna ratunkowa wyruszyła w drogę powrotną z Azji.

Całe przedsięwzięcie napotkało na poważne przeszkody natury organizacyjnej. Jak relacjonował wiceszef Ministerstwa Spraw Zagranicznych Władysław Teofil Bartoszewski, azjatyckie szpitale nie posiadają własnego taboru sanitarnego, a odpowiedzialność placówki za pacjenta urywa się po przekroczeniu progu budynku.

Wiceminister spraw zagranicznych opisał te zmagania na miejscu, tłumacząc sprawę wprost słowami „Nasz konsulat bardzo długo negocjował, by stosowna karetka została podstawiona o właściwej porze. W tych ambulansach brakuje też ekip ratunkowych w naszym rozumieniu, dlatego konieczne było zawiezienie polskich lekarzy do szpitala, by przejęli pacjentkę”.

Zgoda tamtejszych organów administracyjnych na przelot oraz lądowanie została wydana bardzo sprawnie, jednak spięcie wszystkich szczegółów logistycznych wymagało bezbłędnej koordynacji pomiędzy wieloma państwowymi urzędami.

Wojskowy samolot z Klaudią wylądował we Wrocławiu

W środę, w godzinach popołudniowych samolot wylądował na polskiej ziemi, pomyślnie kończąc najtrudniejszy etap podróży.

Głos w sprawie szczęśliwego finału tej skomplikowanej akcji ratunkowej zabrał szef MON, publikując krótki komunikat w serwisie społecznościowym X.

„Ewakuacja medyczna z Chin zakończona. Pani Klaudia jest już pod opieką lekarzy w IV Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką we Wrocławiu. Dziękuję wszystkim, którzy byli zaangażowani w organizację tej pomocy (…) Wierzę, że Pani Klaudia szybko wróci do zdrowia i będzie mogła wrócić do rodziny i bliskich.”

24‑latka została natychmiast przekazana lekarzom z Wrocławia.

- Klaudia dobrze zniosła lot. Mieliśmy bardzo fajną ekipę medyczną - powiedziała mama 24-latki po wylądowaniu w Polsce. - Gdyby nie pomoc MON, musielibyśmy sobie radzić sami, to duży koszt. zebrane pieniądze zostaną przekazane na leczenie Klaudii.

Mama Klaudii podziękowała również za wsparcie ze strony internautów.

Kobieta nie ukrywa, że to dla niej trudne chwile, jednak jest pełna nadziei na to, że jej córka odzyska zdrowie.

- To strasznie trudny moment widzieć ją w takim stanie. Jeszcze kilka tygodni temu była uśmiechnięta. Musi walczyć, wierzę w to, że z tego wyjdzie. Jest młoda i silna.

Dalsze leczenie 24-latki w polskim szpitalu

Przywiezioną z Azji studentkę czekają teraz wyczerpujące procedury medyczne, które mają pomóc jej w pokonaniu groźnej choroby. Zarówno bliscy pacjentki, jak i śledzący sprawę internauci mają głęboką nadzieję, że terapia w krajowym ośrodku przyniesie oczekiwane rezultaty i pozwoli jej na szybki powrót do normalnego życia.

5

Ewakuacja medyczna z Chin zakończona. Pani Klaudia jest już pod opieką lekarzy w IV Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką we Wrocławiu. Dziękuję wszystkim, którzy byli zaangażowani w organizację tej pomocy – majorowi lek. Marcinowi Kunickiemu wraz z wojskowymi ratownikami… pic.twitter.com/R8FnTK12nz— Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) June 3, 2026

QUIZ wiedzy o zdrowiu: Czy potrafisz samodzielnie zdiagnozować chorobę? Pytanie 1 z 8 Chronicznie bolą cię mięśnie. To oznacza, że cierpisz na: Artretyzm Katar Czerniaka Następne pytanie