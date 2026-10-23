Co stało się z 26-letnim Jakubem? Policja obawia się o jego życie

Przedstawiciele służb mundurowych wprost przyznają, że okoliczności zniknięcia 26-latka wywołują u nich bardzo duże zaniepokojenie. Funkcjonariusze zwracają się z gorącym apelem do każdego, kto mógł w ostatnim czasie minąć Jakuba Gudzowskiego na ulicy lub dysponuje konkretną wiedzą o jego aktualnym miejscu pobytu.

Charakterystyczne tatuaże Jakuba Gudzowskiego ułatwią poszukiwania

W dniu zniknięcia poszukiwany wrocławianin miał ubraną czerwoną bluzę z kapturem. Kryminalni radzą zwrócić szczególną uwagę na specyficzne elementy wyglądu młodego mężczyzny. Na jego lewym przedramieniu wytatuowano imię „Monika”, natomiast na prawej ręce znajduje się rysunek przedstawiający ludzką twarz z bronią. Funkcjonariusze zaznaczają, że przy takich śledztwach absolutnie każda drobna wskazówka może przesądzić o odnalezieniu zaginionego.

Zaginął 26-latek we Wrocławiu. Jak skontaktować się z policją?

Wszystkie osoby, które widziały poszukiwanego na własne oczy lub znają fakty ułatwiające wskazanie jego lokalizacji, powinny natychmiast zawiadomić organy ścigania. Niezbędne detale należy zgłaszać bezpośrednio do oficera dyżurnego Komisariatu Policji Wrocław-Fabryczna pod numerem 47 87 143 80. Jeżeli sytuacja będzie wymagała nagłej interwencji ratującej życie, świadkowie muszą niezwłocznie wykręcić numer alarmowy 112.

Przedstawiciele wrocławskiej policji proszą również internautów o udostępnianie w sieci oficjalnego komunikatu o trwającej akcji poszukiwawczej.