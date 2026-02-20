Służby ratunkowe z Jawora odebrały zgłoszenie o wypadku w miejscowości Kondratów w piątek, 20 lutego, około godziny 17:40. Do zdarzenia doszło na terenie jednej z prywatnych posesji, gdzie traktorzysta próbował pokonać wzniesienie. Maszyna straciła stabilność i przewróciła się, przygniatając kierowcę pod swoim ciężarem. Jeszcze przed przybyciem jednostek ratowniczych, na ratunek ruszyli bliscy poszkodowanego.

- Po przybyciu na miejsce pierwszych zastępów ustalono, że podczas podjazdu pod wzniesienie ciągnik rolniczy przewrócił się, przygniatając kierującego nim mężczyznę. Jeszcze przed przyjazdem służb bliscy poszkodowanego wydobyli go spod pojazdu i rozpoczęli udzielanie pierwszej pomocy

Szczegóły akcji relacjonuje kpt. Krzysztof Napierała z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaworze.

Długa reanimacja i przylot śmigłowca

Profesjonalne służby natychmiast rozpoczęły wyścig z czasem, przejmując opiekę nad rannym od rodziny. Ratownicy medyczni ze Złotoryi i Jawora przez kilkadziesiąt minut prowadzili akcję ratunkową. W międzyczasie strażacy zabezpieczyli lądowisko dla śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który przyleciał z Wrocławia.

- Działania medyczne przejęły zespoły ratownictwa medycznego ze Złotoryi i Jawora. Ratownicy przez kilkadziesiąt minut prowadzili medyczne czynności ratunkowe, walcząc o życie mężczyzny. Strażacy w tym czasie zabezpieczyli i oświetlili teren działań, wspierali zespoły medyczne oraz przygotowali miejsce do lądowania śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego Ratownik 13 z Wrocławia. Po przylocie załoga śmigłowca LPR włączyła się w działania medyczne

Kpt. Napierała dodaje, że po skutecznej, choć długotrwałej reanimacji, pacjent został zabrany na pokład maszyny ratowniczej. Mężczyzna trafił drogą powietrzną do specjalistycznego szpitala.

Współpraca służb i dochodzenie

Na miejscu zdarzenia pracowały liczne siły ratownicze, w tym policja, straż pożarna oraz zespoły medyczne. Sprawna koordynacja wszystkich jednostek była kluczowa w tej trudnej akcji ratunkowej.

- Dzisiejsza akcja potwierdziła skuteczne zadziałanie łańcucha przeżycia oraz wysoką koordynację działań Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczych Straży Pożarnych, zespołów ratownictwa medycznego oraz Policji w walce o życie poszkodowanego

Podsumował przedstawiciel jaworskiej straży pożarnej. Obecnie policjanci prowadzą czynności wyjaśniające, mające na celu ustalenie dokładnych przyczyn wypadku.