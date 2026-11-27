Pożar przy ulicy Konstytucji 3 Maja w Karpaczu. Dziewięć zastępów straży pożarnej w akcji

Służby ratunkowe prowadzą interwencję w Karpaczu, gdzie ogień pojawił się w obiekcie handlowo-usługowym przy ulicy Konstytucji 3 Maja. Komunikat w sprawie zdarzenia wydała Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze.

„Strażacy prowadzą działania ratowniczo-gaśnicze w związku z pożarem budynku handlowo-usługowego. Pożarem objęty jest cały budynek”

- przekazali strażacy w komunikacie.

Z ustaleń portalu jelonka.com wynika, że gdy pierwsze jednostki dotarły pod wskazany adres, płomienie obejmowały już całą nieruchomość. Strażacy skupili się między innymi na obronie sąsiedniego domu przed rozprzestrzenieniem się ognia. Na miejscu pracuje dziewięć zastępów straży pożarnej.

Poszkodowana osoba w pożarze w Karpaczu. Na miejscu pracują ratownicy i policja

Portal jelonka.com podaje, że jedna osoba samodzielnie ewakuowała się z objętego ogniem budynku. Wymagała ona jednak pomocy medycznej, ponieważ uległa podtruciu tlenkiem węgla.

W działania przy ulicy Konstytucji 3 Maja oprócz strażaków zaangażowano także funkcjonariuszy policji oraz zespół ratownictwa medycznego, którzy pracują na miejscu zdarzenia.

Brak prądu w centrum Karpacza. Jeleniogórska straż pożarna apeluje do mieszkańców i kierowców

Akcja gaśnicza powoduje utrudnienia dla mieszkańców oraz osób przebywających w centrum Karpacza, gdzie odłączono zasilanie na czas prowadzonych działań. O wyłączeniu prądu w tej części miasta poinformował portal jelonka.com.

Jeleniogórska straż pożarna zaapelowała w komunikacie do mieszkańców oraz kierowców o zachowanie ostrożności.

„Apelujemy o unikanie rejonu prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych oraz stosowanie się do poleceń służb”

– przekazali strażacy.

Służby ratunkowe zwracają też uwagę na konieczność utrzymania przejezdności dróg w pobliżu prowadzonej akcji.