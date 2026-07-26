Wraca stara metoda złodziei. Kobieta kradła "na szklankę wody"

Kradzież na szklankę wody w Szklarskiej Porębie. Policja zatrzymała kobietę

Choć obecnie najczęściej słyszy się o internetowych wyłudzeniach, przestępcy nadal korzystają z tradycyjnych sposobów. Chwilę nieuwagi mieszkańców wykorzystała 39-letnia mieszkanka powiatu kamiennogórskiego, która została potem zatrzymana przez policjantów ze Szklarskiej Poręby.

Do pierwszej sytuacji doszło w jednym z mieszkań w Szklarskiej Porębie. Kobieta zapukała do drzwi, prosząc o coś do picia. Gdy właścicielka udała się do kuchni, nieznajoma szybko zabrała leżącą w korytarzu gotówkę i uciekła.

Kolejny incydent miał miejsce kilka tygodni później. Tym razem złodziejka dostała się do budynku przez otwarte drzwi. Zniknęły pieniądze, portfel, karta bankomatowa i kosztowności. Wartość wszystkich utraconych rzeczy przekroczyła 10 tysięcy złotych.

39-letnia złodziejka w rękach policji. Grozi jej kara więzienia

Dzięki szczegółowym informacjom od ofiar i zapisom z kamer, mundurowi szybko wytypowali podejrzaną o te przestępstwa.

Zatrzymano ją w Kamiennej Górze. Kobieta usłyszała zarzuty, a za jej czyny może jej grozić nawet pięć lat spędzonych za kratkami. Mundurowi wciąż pracują nad odzyskaniem skradzionych wartości i ustalają, czy 39-latka ma na sumieniu więcej podobnych przestępstw.

Złodzieje często udają potrzebujących, prosząc o wodę, możliwość skorzystania z łazienki czy zatelefonowania, a także mogą podszywać się pod urzędników czy pracowników różnych firm.

Władze radzą, by zachować ostrożność przy wpuszczaniu obcych do mieszkań i domów. Zawsze należy zabezpieczać wejścia, nawet przebywając wewnątrz lub wychodząc na moment. Cenne przedmioty, takie jak dokumenty, karty i biżuteria, powinny być schowane w niewidocznych miejscach.

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Poprosiła o szklankę wody, wykorzystała nieuwagę i okradła. 👮‍♀️👮Policjanci zatrzymali podejrzaną o kradzieżeDolnośląscy 🚔policjanci nieustannie apelują o zachowanie ostrożności i przypominają, że sprawcy kradzieży bardzo często wykorzystują chwilę nieuwagi swoich ofiar oraz… pic.twitter.com/J1EY455gWc— dolnośląska Policja (@DPolicja) July 25, 2026