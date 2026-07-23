Koszmarny wypadek na trasie wojewódzkiej numer 323 w pobliżu miejscowości Stara Góra w województwie dolnośląskim. Z nieustalonych dotąd powodów auto osobowe zderzyło się czołowo z ciężarówką, co doprowadziło do potężnego zniszczenia obu pojazdów. W rejon katastrofy skierowano niezbędne jednostki ratownicze oraz wezwano załogi śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Wypadek na DW 323 koło Starej Góry. Trudna akcja ratunkowa

Skutki zderzenia okazały się opłakane, ponieważ potężny pojazd ciężarowy przewrócił się na bok, z kolei kompletnie zniszczona osobówka wylądowała na środku trasy. Teren zabezpiecza pięć zastępów strażackich, a także funkcjonariusze policji i ratownicy medyczni. Mundurowi musieli wykorzystać specjalistyczne narzędzia hydrauliczne, aby w ogóle dotrzeć do osób uwięzionych we wrakach. Niestety potwierdzono najgorsze informacje, o czym oficjalnie zawiadomiła Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Górze.

- Strażacy przy pomocy narzędzi hydraulicznych ewakuowali poszkodowanych z rozbitego samochodu osobowego [...]. Podczas udzielania pomocy będący na miejscu lekarz stwierdził zgon kierowcy i pasażera osobówki

- takie tragiczne szczegóły dotyczące zderzenia przekazała w oficjalnym komunikacie Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej stacjonująca w Górze.

Droga DW 323 całkowicie zablokowana. Policja wyznaczyła objazdy

Z powodu tej tragedii ruch na drodze wojewódzkiej numer 323 został w pełni wstrzymany. Funkcjonariusze pod ścisłym nadzorem prokuratury prowadzą szczegółowe oględziny, aby zrekonstruować dokładny przebieg śmiertelnego zderzenia i ustalić jego przyczyny. Mundurowi z Komendy Powiatowej Policji w Górze proszą uczestników ruchu drogowego o zachowanie szczególnej rozwagi oraz opublikowali wskazówki dotyczące alternatywnych tras przejazdu. Przygotowano następujące możliwości:

przez miejscowości Stara Góra, Ryczeń i Osetno

oraz trasą obejmującą Starą Górę, Jastrzębię, Golę Górowską i Osetno.