Dramat w Głuchołazach. Woda znów zalewa ulice i piwnice, mieszkańcy w strachu

Głuchołazy pod wodą po gwałtownych ulewach. Dziesiątki interwencji służb

Silne opady, które w poniedziałek, 17 sierpnia, przeszły nad Głuchołazami, ponownie spowodowały problemy w mieście i okolicach. Strażacy otrzymali kilkadziesiąt zgłoszeń dotyczących skutków ulewy. Dla mieszkańców, którzy pamiętają powódź z 2024 roku, obecna sytuacja jest szczególnie niepokojąca.

- To jest syzyfowa praca. Ponad 50 interwencji w gminie Głuchołazy jeżeli chodzi o powiat nyski. Głownie są to zalane ulice, zatkane przepusty, rowy melioracyjne, gwałtowne masy przede wszystkim wody. Po tych upałach ziemia tej wody w ogóle nie przyjmowała – mówi st. kpt. Dariusz Pryga z nyskiej straży pożarnej.​

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Skutki intensywnych opadów widoczne są w wielu miejscach na terenie gminy. Służby wypompowują wodę z zalanych piwnic, usuwają drzewa, które przewróciły się na jezdnie, oraz udrażniają przepusty i rowy melioracyjne. W akcję włączyły się wszystkie miejscowe jednostki OSP oraz strażacy Państwowej Straży Pożarnej z powiatu nyskiego.

Według służb działania związane z usuwaniem skutków intensywnych opadów mogą potrwać jeszcze przez kilka godzin. Sytuacja ponownie zwraca uwagę na zabezpieczenia przeciwpowodziowe, których poprawę zapowiadano po wcześniejszej powodzi. Z nieoficjalnych informacji uzyskanych od strażaków wynika, że system odpowiedzialny za odprowadzanie wody powinien działać sprawniej.

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Trudne warunki pogodowe występują także w innych częściach Dolnego Śląska, gdzie intensywny deszcz przyniósł podtopienia i liczne utrudnienia. Z danych Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu wynika, że do godz. 16 w całym regionie odnotowano 145 zgłoszeń związanych z pogodą. Najwięcej pracy strażacy mieli w powiatach złotoryjskim, gdzie interweniowali 40 razy, oraz legnickim – 30 razy. Kolejne zgłoszenia pochodziły m.in. z powiatów bolesławieckiego – 19, zgorzeleckiego – 17 i lubańskiego – 13.

Współpraca: Kamil Warzocha, reporter Radia Eska