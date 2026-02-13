Do niebezpiecznego zdarzenia doszło na jednej z tras narciarskich w Szklarskiej Porębie na Dolnym Śląsku. Podczas zjazdu młody narciarz napotkał na swojej drodze niespodziewaną przeszkodę - psa, który wbiegł wprost na trasę. Nastolatek nie miał szans na reakcję - uderzył w zwierzę, stracił równowagę i z dużym impetem uderzył w drzewo znajdujące się tuż przy trasie. Chłopak z obrażeniami ciała został natychmiast przetransportowany do szpitala. Jak informuje policja, wszystkiemu winien był brak należytej ostrożności ze strony opiekuna czworonoga.

- Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że mężczyzna, sprawujący opiekę nad psem, nie zachował należytej ostrożności i nie zapewnił właściwej kontroli nad zwierzęciem. W wyniku nieprawidłowego pilnowania psa doszło do jego wtargnięcia na trasę zjazdową wprost pod nadjeżdżającego młodego narciarza

- informuje podinspektor Edyta Bagrowska z Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze.

Właściciel psa poniesie konsekwencje? Policja prowadzi postępowanie

Sprawa ma swój dalszy ciąg, a nieodpowiedzialne zachowanie właściciela psa będzie miało swoje konsekwencje. Funkcjonariusze już prowadzą działania w tej sprawie, a mężczyźnie mogą zostać postawione poważne zarzuty.

- Policjanci z Komisariatu Policji w Szklarskiej Porębie prowadzą postępowanie w sprawie stworzenia zagrożenia dla życia i zdrowia nastolatka, do którego doszło na jednym ze stoków narciarskich na terenie miasta - wyjaśnia podinspektor Bagrowska. Jak dodaje, zebrany materiał dowodowy jasno wskazuje na winę opiekuna zwierzęcia. - W wyniku zdarzenia nastolatek doznał obrażeń ciała i został przetransportowany do szpitala. Zgromadzony materiał dowodowy wskazuje, że swoim zachowaniem mężczyzna naraził pokrzywdzonego na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Okoliczności zdarzenia są szczegółowo wyjaśniane w prowadzonym postępowaniu - zaznacza rzeczniczka policji.

Policja apeluje o rozsądek. Tych zasad musisz przestrzegać na stoku!

To groźne zdarzenie stało się dla policji pretekstem do ponownego zaapelowania o rozwagę i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w ośrodkach narciarskich. Stok to nie miejsce dla pieszych, a tym bardziej dla biegających luzem zwierząt.

- Stok narciarski jest miejscem przeznaczonym do uprawiania sportów zimowych i powinien być wolny od przeszkód, które mogą doprowadzić do tragicznych w skutkach zdarzeń

- podkreśla policja.

Funkcjonariusze przypominają o kluczowych zasadach: