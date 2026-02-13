Spis treści
Rekordowe statystyki małżeństw mieszanych
Raporty Głównego Urzędu Statystycznego nie pozostawiają wątpliwości co do rosnącej otwartości Polaków na związki ponadgraniczne. W samym tylko 2024 roku zawarto 5517 małżeństw, w których jedna ze stron legitymowała się zagranicznym paszportem. Wśród nowożeńców znalazło się 2870 Polaków żeniących się z cudzoziemkami oraz 2647 Polek, które wyszły za mąż za obcokrajowców.
- Choć może się wydawać, że to nisza, takie małżeństwa stanowią już 4,1 proc. wszystkich ślubów zawartych w Polsce. Co ciekawe, to najwyższy wynik od 2006 roku, kiedy dla porównania było 3 583 zawartych małżeństw
– zauważa Alicja Pietrusiewicz z Urzędu Statystycznego we Wrocławiu.
Kogo wybierają Polacy i Polki?
Analiza danych ujawnia interesujące różnice w preferencjach matrymonialnych w zależności od płci. Kobiety z Polski, decydując się na zagranicznego partnera, najczęściej wiążą się z Ukraińcami (534 przypadki). Na kolejnych pozycjach w sercach pań znaleźli się Brytyjczycy, Turcy, Niemcy oraz Włosi.
Zupełnie inaczej wygląda czołówka wyborów dokonywanych przez mężczyzn:
- Ukrainki (ponad 2 tysiące ślubów),
- Białorusinki (215 związków),
- Rosjanki (56 małżeństw),
- Litwinki (25 ślubów),
- Brytyjki (24 związki).
Liczby jednoznacznie wskazują, że związki polsko-ukraińskie dominują w statystykach u obu płci, stanowiąc trzon międzynarodowych małżeństw w naszym kraju.
Dolny Śląsk regionalnym liderem
Patrząc na mapę Polski, można wskazać regiony bardziej otwarte na miłość bez granic. Zdecydowanym liderem zestawienia jest Dolny Śląsk. W tym województwie aż 5,6 procent wszystkich zawartych związków to małżeństwa z obcokrajowcami. Według informacji przekazanych przez wrocławski urząd statystyczny, jest to najwyższy wskaźnik w skali całego kraju.
Wysokie miejsca w rankingu zajmują również województwa:
- mazowieckie (5,4 proc.),
- zachodniopomorskie (4,9 proc.),
- lubuskie (4,7 proc.),
- małopolskie (4,6 proc.).
Na przeciwległym biegunie znajduje się województwo podkarpackie, gdzie odsetek par mieszanych jest najniższy i wynosi zaledwie 2,2 proc.
Polska na tle europejskich statystyk
Mimo bicia krajowych rekordów, wciąż pozostajemy w tyle za europejską czołówką pod względem internacjonalizacji związków. Dane Eurostatu za 2023 rok pokazują, że w innych krajach zjawisko to ma znacznie szerszą skalę. Dla przykładu w Szwajcarii odsetek ten sięga 34,8 proc., a w Luksemburgu wynosi 27,4 proc. Również w Hiszpanii wskaźnik ten jest znacznie wyższy i wynosi 16,5 proc.
- Rekordowy 2024 rok potwierdza, że związki ponad granicami przestają być wyjątkiem, a stają się stałym elementem społecznego krajobrazu. Z kolei paszport coraz rzadziej bywa przeszkodą, a coraz częściej początkiem wspólnej historii
– podsumowuje Alicja Pietrusiewicz.
Polecany artykuł: