Rekordowe statystyki małżeństw mieszanych

Raporty Głównego Urzędu Statystycznego nie pozostawiają wątpliwości co do rosnącej otwartości Polaków na związki ponadgraniczne. W samym tylko 2024 roku zawarto 5517 małżeństw, w których jedna ze stron legitymowała się zagranicznym paszportem. Wśród nowożeńców znalazło się 2870 Polaków żeniących się z cudzoziemkami oraz 2647 Polek, które wyszły za mąż za obcokrajowców.

- Choć może się wydawać, że to nisza, takie małżeństwa stanowią już 4,1 proc. wszystkich ślubów zawartych w Polsce. Co ciekawe, to najwyższy wynik od 2006 roku, kiedy dla porównania było 3 583 zawartych małżeństw

– zauważa Alicja Pietrusiewicz z Urzędu Statystycznego we Wrocławiu.

Kogo wybierają Polacy i Polki?

Analiza danych ujawnia interesujące różnice w preferencjach matrymonialnych w zależności od płci. Kobiety z Polski, decydując się na zagranicznego partnera, najczęściej wiążą się z Ukraińcami (534 przypadki). Na kolejnych pozycjach w sercach pań znaleźli się Brytyjczycy, Turcy, Niemcy oraz Włosi.

Zupełnie inaczej wygląda czołówka wyborów dokonywanych przez mężczyzn:

Ukrainki (ponad 2 tysiące ślubów),

Białorusinki (215 związków),

Rosjanki (56 małżeństw),

Litwinki (25 ślubów),

Brytyjki (24 związki).

Liczby jednoznacznie wskazują, że związki polsko-ukraińskie dominują w statystykach u obu płci, stanowiąc trzon międzynarodowych małżeństw w naszym kraju.

Dolny Śląsk regionalnym liderem

Patrząc na mapę Polski, można wskazać regiony bardziej otwarte na miłość bez granic. Zdecydowanym liderem zestawienia jest Dolny Śląsk. W tym województwie aż 5,6 procent wszystkich zawartych związków to małżeństwa z obcokrajowcami. Według informacji przekazanych przez wrocławski urząd statystyczny, jest to najwyższy wskaźnik w skali całego kraju.

Wysokie miejsca w rankingu zajmują również województwa:

mazowieckie (5,4 proc.),

zachodniopomorskie (4,9 proc.),

lubuskie (4,7 proc.),

małopolskie (4,6 proc.).

Na przeciwległym biegunie znajduje się województwo podkarpackie, gdzie odsetek par mieszanych jest najniższy i wynosi zaledwie 2,2 proc.

Polska na tle europejskich statystyk

Mimo bicia krajowych rekordów, wciąż pozostajemy w tyle za europejską czołówką pod względem internacjonalizacji związków. Dane Eurostatu za 2023 rok pokazują, że w innych krajach zjawisko to ma znacznie szerszą skalę. Dla przykładu w Szwajcarii odsetek ten sięga 34,8 proc., a w Luksemburgu wynosi 27,4 proc. Również w Hiszpanii wskaźnik ten jest znacznie wyższy i wynosi 16,5 proc.

- Rekordowy 2024 rok potwierdza, że związki ponad granicami przestają być wyjątkiem, a stają się stałym elementem społecznego krajobrazu. Z kolei paszport coraz rzadziej bywa przeszkodą, a coraz częściej początkiem wspólnej historii

– podsumowuje Alicja Pietrusiewicz.