Dożywotni zakaz jej nie powstrzymał. Pijana 49-latka ruszyła w drogę

Policjanci z komisariatu w Nowogrodźcu zwrócili uwagę na samochód, którego kierująca jechała w sposób wzbudzający podejrzenia. Funkcjonariusze postanowili zatrzymać auto do kontroli, jednak kobieta zignorowała wydawane przez nich polecenia i podjęła próbę ucieczki.

Mundurowi ruszyli w pościg. Kierująca została zatrzymana dopiero na terenie leśnym. - Szybko okazało się, dlaczego kobieta starała się uniknąć spotkania z mundurowymi. 49-latka była mocno nietrzeźwa, miała bowiem 1,4 promila alkoholu w organizmie - informuje podkom. Anna Kublik-Rościszewska z KPP Bolesławiec.

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Miała dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów

Podczas sprawdzania danych kobiety wyszło na jaw, że obowiązuje ją dożywotni zakaz kierowania wszelkimi pojazdami mechanicznymi. Po wytrzeźwieniu została doprowadzona przez policjantów z komisariatu w Kruszynie do sądu. Jej sprawę rozpatrzono w trybie przyspieszonym.

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Sąd uznał 49-latkę za winną i wymierzył jej karę ośmiu miesięcy bezwzględnego pozbawienia wolności. Kobieta ma również zapłacić 10 tys. zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.