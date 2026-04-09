Wrocław niezmiennie utrzymuje się w czołówce najdroższych miast w Polsce. Obecnie stolica Dolnego Śląska zajmuje czwarte miejsce na krajowym rynku nieruchomości. Wyższe kwoty zobaczymy jedynie w Warszawie (ponad 19 tys. zł/m2), Gdańsku (18 tys. zł) oraz Krakowie (blisko 17 tys. zł). Choć dynamika wzrostów w naszym mieście nieco wyhamowała, to kwiecień 2026 przyniósł kolejne podwyżki.

- W porównaniu z ubiegłym miesiącem (marzec 2026), ceny mieszkań dla Wrocławia wzrosły o 0.47%. Obecnie cena za 1 m2 mieszkania kształtuje się tutaj w okolicach 11509zł. Na początku ubiegłego miesiąca 1 m2 mieszkania kosztował tu 11455.0zł. Cena od początku roku wzrosła o 300zł, co daje zmianę o 2.68%

- informuje portal sonarhome.pl

Elitarne osiedla - tu zapłacisz najwięcej

Każdy kto szuka prestiżu, musi przygotować się na ogromne wydatki. Liderem drożyzny jest rejon kojarzony z zielenią i luksusowymi willami. To właśnie tam zanotowano najbardziej drastyczny skok cen w ostatnim czasie.

- Najdroższym osiedlem we Wrocławiu jest w tym miesiącu Zacisze - Zalesie - Szczytniki. Cena 1 m2 mieszkania wynosi tutaj 15 121 zł, co stanowi kwotę o 3612zł wyższą od mediany cen w mieście ogółem. Cena 1 m2 mieszkania dla osiedla Zacisze - Zalesie - Szczytniki jest więc o 31.38% wyższa od mediany cen we Wrocławiu

- czytamy na portalu sonarhome.pl

To nie koniec - na tym samym osiedlu w marcu i kwietniu doszło do prawdziwej cenowej rewolucji. To właśnie tam mieszkania drożeją najbardziej. Cena zmieniła się o 21.53 % w ciągu ostatniego miesiąca.

Na podium najdroższych lokalizacji znalazły się również:

Strachocin - Swojczyce - Wojnów: cena 1 m2 mieszkania wynosi 14 307zł

Stare Miasto: cena za m2 mieszkania wynosi 13 283 zł zł

Gdzie szukać ofert i jak szybko znika "metraż"?

Najwięcej mieszkań na sprzedaż znajdziemy w samym sercu miasta, na Starym Mieście (aż 388 ogłoszeń), ale to wcale nie tam transakcje przebiegają najszybciej.

- W tym miesiącu taka liczba dla Wrocławia to 104 dni. W porównaniu z zeszłym miesiącem czas aktywności oferty na rynku spadł. W ubiegłym miesiącu wynosił on 111 dni. Najszybciej mieszkania sprzedają się w rejonie osiedla Osobowice - Rędzin - szacowany czas aktywności oferty na rynku wynosi tutaj 36 dni

- przekazują ekspercie z sonarhome.pl

Z kolei osoby szukające spokoju na peryferiach, np. na Widawie, muszą uzbroić się w cierpliwość - tam na nabywcę czeka się średnio 140 dni.

