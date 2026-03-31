Już 24 maja w malowniczych Borach Dolnośląskich odbędzie się kolejna edycja festiwalu biegowego BoryRun. To wydarzenie przyciąga zarówno początkujących, jak i doświadczonych zawodników, oferując różnorodne trasy i wyjątkową atmosferę.

Trasy dla każdego. Od maratonu po nordic walking

Organizatorzy przygotowali aż cztery główne dystanse, które pozwolą sprawdzić się na różnych poziomach zaawansowania:

Maraton BoryRun - dla prawdziwych twardzieli,

Półmaraton - idealny balans między szybkością a wytrzymałością,

Bieg Zamkowy (10 km) - szybka trasa w pięknych okolicznościach,

Bieg Mundurowy (10 km) - prestiżowe starcie służb,

Nordic Walking (5 km) - dla fanów marszów z kijami.

Organizatorzy specjalnie dla dzieci przygotowali sekcję BoryRun Activ, czyli konkurencje sprawnościowe, które zaszczepią w maluchach sportowego bakcyla.

Bieg Mundurowy. Wyjątkowe wyzwanie dla służb!

Jednym z najbardziej ekscytujących punktów programu jest kategoria specjalna, dedykowana tym, którzy na co dzień dbają o nasze bezpieczeństwo. Współpraca z 23. Śląskim Pułkiem Artylerii w Bolesławcu pod dowództwem płk-a Rafała Grzywińskiego zaowocowała wyjątkowym wyzwaniem.

- Bieg mundurowy to wyjątkowa rywalizacja służb! - zapowiadają organizatorzy.

Zawodnicy reprezentujący m.in. Wojsko Polskie, Policję, Straż Pożarną czy klasy mundurowe, muszą pokonać 10 kilometrów w pełnym oporządzeniu i butach wojskowych. To nie tylko sport, ale hołd dla ich codziennej pracy.

Mistrzowska opieka. Jerzy Skarżyński ambasadorem

Twarzą tegorocznej edycji jest prawdziwa legenda polskiego sportu - Jerzy Skarżyński. To maratończyk z imponującym rekordem życiowym 2:11:42, zwycięzca Maratonu Warszawskiego i autor kultowych poradników.

„Jego książki to biegowe "must-ready" - od praktycznych poradników, przez treningowe metodologie, aż po inspirujące opowieści z życia maratończyka - przypominają organizatorzy.

Wśród jego najsłynniejszych dzieł znajdziemy takie tytuły jak:

„Biegiem przez życie”„Trening biegowy metodą Skarżyńskiego”„W biegu, czyli rozmyślnik maratończyka”„Zabiegaj o zdrowie, naturalnie”

Pomysł, który narodził się w Nowym Jorku

Za całym przedsięwzięciem stoi Andrzej Stefańczyk, prezes Stowarzyszenia BoryRun i dziennikarz, który miłość do biegania przywiózł prosto z Nowego Jorku.

- Na pomysł organizacji Festiwalu BoryRun wpadłem kilka lat temu, po ukończeniu maratonu w Nowym Jorku. Wychodząc z Central Parku, wśród tysięcy biegaczy, pomyślałem sobie: »Dlaczego podobnego biegu nie zorganizować u nas?« Przecież mamy doskonałe warunki, a ścieżki Borów Dolnośląskich, jednego z największych kompleksów leśnych w Polsce i Europie, są wręcz wymarzone do biegania. Tak się wszystko zaczęło

- wspomina Andrzej Stefańczyk.

Impulsem do działania było spotkanie z Tomaszem Kopczyńskim, dyrektorem Zamku Kliczków.

- Spotkałem się z Tomaszem Kopczyńskim, także maratończykiem i dyrektorem Zamku Kliczków, który powiedział mi, że właśnie wycofali się z organizacji zawodów jeździeckich po Borach. Wtedy padła propozycja organizacji BoryRun. Skoro po lesie mogą biegać konie, ludzie tym bardziej. Trasy były już częściowo wytyczone, my natomiast zmodyfikowaliśmy je tak, aby były bardziej przyjazne dla biegaczy. I tak zaczęła się nasza historia

- dodaje.

Zapisy oraz szczegółowy regulamin można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej: www.boryrun.pl.