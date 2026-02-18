Zimowa pogoda ponownie dała się we znaki mieszkańcom Dolnego Śląska. W wyższych partiach Karkonoszy sytuacja stała się na tyle poważna, że ratownicy zdecydowali się podnieść poziom zagrożenia lawinowego. Dodatkowo synoptycy ostrzegają przed oblodzeniem w niemal całym województwie.

GOPR ogłasza drugi stopień zagrożenia lawinowego

Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Karkonoszach poinformowało o podniesieniu stopnia zagrożenia lawinowego do drugiego. To efekt całodziennych opadów śniegu oraz silnego wiatru, które dramatycznie pogorszyły sytuację na górskich szlakach. Ratownicy w oficjalnym komunikacie apelują o rozsądek i szczegółowo opisują zagrożenie.

- Całodzienne opady śniegu wraz z wiatrem utrudniły warunki na grzbiecie Karkonoszy, co spowodowało podwyższenie stopnia lawinowego. Największe zagrożenie występuje w miejscach odkładania się nawianego śniegu - w żlebach kotłów polodowcowych, na stromych stokach powyżej górnej granicy lasu oraz w formacjach wklęsłych. Tworzą się tam deski śnieżne o grubości 20 - 40 cm, miejscami słabo związane ze zmrożonym podłożem

- informuje GOPR Karkonosze.

Ratownicy GOPR dodają także ważne zalecenia dla wszystkich, którzy mimo wszystko zdecydują się na wyjście w góry.

- Śnieg transportowany przez wiatr tworzy niestabilne depozyty. W głębszych warstwach pokrywy występują słabe warstwy mogące sprzyjać lawinom. Szlaki miejscami zawiane, nieprzetarte i oblodzone. Zalecenia: Warunki dostateczne, lokalnie trudne. Wymagana umiejętność oceny zagrożenia lawinowego, odpowiedni wybór trasy i zachowanie szczególnej ostrożności na stromych stokach

- czytamy w komunikacie.

Ekstremalne warunki w górach. To nie jest czas na wycieczki

Pogoda w Karkonoszach jest wyjątkowo niekorzystna. W szczytowych partiach gór temperatura spadła do -7 stopni C, a silny wiatr osiągający 11 m/s potęguje uczucie zimna. Gęsta mgła i opady śniegu ograniczają widzialność do zaledwie 30 metrów. Szlaki turystyczne pokrywa lodoszreń i lód, co czyni je bardzo śliskimi i niebezpiecznymi.

Nieco inaczej, choć wciąż zdradliwie, jest w dolnych partiach Karkonoszy i Kotlinie Jeleniogórskiej. Temperatura oscyluje w okolicach zera, a wiatr jest praktycznie nieodczuwalny. Mimo to całkowite zachmurzenie, opady śniegu i oblodzone szlaki sprawiają, że warunki do wędrówek są bardzo trudne.

Uwaga na drogach! IMGW ostrzega przed gołoledzią

To nie koniec złych wiadomości. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed oblodzeniem. Alert obowiązuje na terenie niemal całego województwa dolnośląskiego (z wyjątkiem północnych krańców) od godziny 16:00 do północy 18 lutego. Kierowcy i piesi muszą zachować szczególną ostrożność.

- Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna od -5°C do -3°C, lokalnie około -8°C temperatura minimalna przy gruncie od -7°C do -3°C, lokalnie -10°C.

- czytamy w komunikacie IMGW.