Do niepokojącego zdarzenia doszło na popularnym kąpielisku pod Wrocławiem. W nocy z poniedziałku na wtorek służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie o możliwym utonięciu w Jeziorze Bajkał w Kamieńcu Wrocławskim. Wszystko zaczęło się kiedy mężczyzna postanowił wejść do wody, zostawiając na brzegu swoje rzeczy. Jak informuje Wodna Służba Ratownicza, świadkowie zaniepokoili się po dłuższym czasie.

- Według relacji świadków mężczyzna wszedł do wody, pozostawiając na brzegu swoje rzeczy osobiste. Po około 1,5 godziny, gdy nie powrócił, podjęto decyzję o wezwaniu służb ratunkowych

- przekazuje Wodna Służba Ratunkowa.

Wielka akcja poszukiwawcza pod Wrocławiem

Na miejsce ruszyła zakrojona na szeroką skalę akcja poszukiwawcza. W działaniach brały udział liczne jednostki: zespoły Wodnej Służby Ratowniczej z łodzią i specjalistycznym sonarem, nurek z wrocławskiej straży pożarnej, a także Policja Wodna, WOPR i strażacy-ochotnicy. Przeczesywano zarówno dno zbiornika, jak i linię brzegową. Nocne poszukiwania nie przyniosły jednak rezultatu. Działania wznowiono we wtorek na prośbę policji.

- Na miejsce skierowane zostały dwa zespoły Wodnej Służby Ratowniczej wraz z łodzią i sonarem holowanym. Ratownicy WSR przy ich pomocy rozpoczęli przeszukiwanie dna zbiornika

- relacjonuje WSR.

Po wielu godzinach intensywnych działań, finał akcji okazał się zaskakujący. Wodna Służba Ratownicza wydała krótki komunikat podsumowujący.

Służby nie odnalazły żadnej osoby w zbiorniku, działania zakończono.

Tragiczny weekend i poszukiwania 19-latka

Akcja na Jeziorze Bajkał to nie jedyne działania prowadzone przez ratowników w regionie. Równolegle trwa akcja poszukiwawcza na Zalewie Mietkowskim, gdzie od soboty poszukiwany jest 19-latek, który zaginął podczas pływania na desce SUP. Jak podkreśla Wodna Służba Ratownicza, miniony weekend był wyjątkowo tragiczny na polskich wodach.

- Miniony weekend przyniósł dramatyczne statystyki. Według danych Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w Polsce utonęło aż 9 osób. Kilka kolejnych osób wciąż pozostaje zaginionych na obszarach wodnych. Wśród poszukiwanych jest również 19-latek, którego od soboty ratownicy Wodnej Służby Ratowniczej wraz z innymi służbami poszukują na Zalewie Mietkowskim

- przekazuje WSR.

Ratownicy, oprócz prowadzonych akcji, pełnią również dyżur we Wrocławiu, dbając o bezpieczeństwo mieszkańców. Służby nieustannie apelują o rozwagę i ostrożność podczas wypoczynku nad wodą.