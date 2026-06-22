Pies wtargnął na posesję i zagryzł chihuahuę. Szokujące nagranie. Sprawą zajęła się policja

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-06-22 15:42

Do dramatycznego zdarzenia doszło w Nowym Dworze w województwie dolnośląskim. Agresywny pies wtargnął na prywatną posesję i zaatakował chihuahuę, która nie przeżyła. Wszystko rozegrało się w ciągu kilku chwil. Sprawę badają policja oraz Powiatowy Inspektorat Weterynarii.

Beżowy pies rasy chihuahua leżący na jasnym kocu z dużymi, ciemnymi oczami skierowanymi w stronę widza, symbolizujący tragiczne zdarzenie, gdzie agresywny pies zagryzł chihuahuę. Więcej o tej szokującej sprawie przeczytasz na naszym portalu.
Autor: Pexels.com
  • Do zdarzenia doszło w miejscowości Nowy Dwór na Dolnym Śląsku.
  • Agresywny pies wbiegł na cudzą posesję i zaatakował chihuahuę.
  • Zwierzę nie przeżyło ataku.
  • Właścicielka relacjonuje, że pies pojawił się nagle po otwarciu bramy.

Dramat w miejscowości Nowy Dwór w woj. dolnośląskim. Pies wbiegł na cudzą posesję i porwał z niej chihuahuę. Sprawę nagłośnił TVN 24. - Mąż żegnał kolegę, odprowadzał go. Otworzyli bramę. Nagle, nie wiadomo skąd, wbiegł ten pies. Zachowywał się bardzo agresywnie. Rzucił się na mojego psa, zabił go - relacjonowała właścicielka psa.

Czytaj też: Doniosła na dziecko sprzedające lemoniadę. Reakcja straży miejskiej hitem internetu

Podobno już wcześniej dochodziło do podobnych sytuacji. Sprawą zajmuje się policja oraz Powiatowy Inspektorat Weterynarii. - Podejrzewamy, że mogło dojść nie tylko do zagrożenia dla ludzi i zwierząt, ale także do nieprawidłowości związanych z hodowlą. Niezależnie od tego policja prowadzi kontrole. Pierwsza z nich odbyła się w ubiegłym tygodniu, a na wtorek zaplanowano kolejne wejście na teren posesji - powiedział dla TVN 24, Michał Wolski, zastępca burmistrza Jelcza-Laskowic.

Znęcał się nad swoją partnerką i zabił jej psa 
Nowy Dwór