Kierowcy poruszający się dolnośląskim odcinkiem autostrady A4 muszą przygotować się na spore zmiany w organizacji ruchu. W czwartek, 19 lutego, przejazd w stronę stolicy regionu będzie niemożliwy przez znaczną część dnia. Wszystko przez konieczność wyciągnięcia pojazdu ciężarowego, który brał udział w wypadku dwa dni wcześniej.

- Czasowe zamknięcie autostrady A4 w kierunku Wrocławia - utrudnienia w ruch. Informujemy, że w czwartek, 19 lutego (w godz. 10:00–15:00) nastąpi czasowe zamknięcie autostrady A4 w kierunku Wrocławia na wysokości 55-56 km. Utrudnienia związane są z usuwaniem pojazdu ciężarowego po wczorajszym zdarzeniu drogowym

- przekazała Komenda Powiatowa Policji w Bolesławcu.

Wielka akcja służb pod Bolesławcem

Ciężarówka, która we wtorek rano przewróciła się na bok, znajduje się bardzo blisko jezdni. Aby ciężki sprzęt mógł bezpiecznie podnieść i odholować wrak, niezbędne jest całkowite wyłączenie ruchu na wysokości 55. i 56. kilometra trasy. Akcja może potrwać nawet około pięciu godzin, co oznacza, że normalny ruch zostanie przywrócony dopiero po południu.

Tędy pojedziecie objazdem

Dla wszystkich, którzy w tych godzinach muszą pokonać tę trasę, wyznaczono specjalne trasy alternatywne. Policja kieruje samochody na węzły zlokalizowane przed miejscem zatoru:

"Objazdy: Dla podróżujących autostradą A4 - zjazd na węźle Łąka w kierunku Bolesławca. Dla podróżujących autostradą Autostrada A18 – zjazd na węźle Golnice w kierunku Bolesławca. Zalecany powrót na autostradę A4 na węźle Krzywa."

Policja apeluje do kierowców

Mundurowi proszą o cierpliwość i przede wszystkim o rozwagę. Podczas gdy na autostradzie będzie pracował ciężki sprzęt, ruch na drogach lokalnych wokół Bolesławca i Krzywej może być znacznie większy niż zwykle.

- Apelujemy do kierujących o zachowanie szczególnej ostrożności, stosowanie się do oznakowania oraz poleceń służb pracujących na miejscu. Prosimy o uwzględnienie utrudnień w planowaniu podróży

- proszą policjanci.

Warto więc sprawdzić mapy przed wyruszeniem z domu i, jeśli to możliwe, ominąć ten rejon między godziną 10:00 a 15:00.