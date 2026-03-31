Dokładnie 31 marca1966 roku polska medycyna odnotowała przełomowe osiągnięcie. Zespół specjalistów wrocławskiej Akademii Medycznej kierowany przez profesora Wiktora Brossa sfinalizował pierwszą w kraju udaną transplantację nerki pochodzącej od żywego pacjenta. Ten historyczny krok zapoczątkował dynamiczny rozwój krajowej transplantologii. Obecnie tradycje te podtrzymuje Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu będący jedyną taką placówką w całym województwie dolnośląskim.

Rekordowe wyniki transplantacji w USK we Wrocławiu

Przedstawiciele wrocławskiej placówki medycznej chwalą się wyjątkowymi osiągnięciami z minionego roku. Lekarze z powodzeniem przeszczepili pacjentom aż 77 nerek, co stanowi ponad 50 procent wszystkich takich operacji w regionie. To bezapelacyjnie najkorzystniejszy bilans od dekady. Doskonałe tempo pracy utrzymuje się również w obecnym roku, ponieważ medycy przeprowadzili już 20 udanych zabiegów.

"Wyniki ostatnich lat pokazują, że konsekwentnie rozwijany program transplantacji nerek w naszym ośrodku przynosi realne efekty - zarówno w liczbie wykonywanych zabiegów, jak i w dostępności leczenia dla pacjentów "

- podsumowuje profesor Mirosław Banasik stojący na czele Kliniki Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej we wrocławskim USK.

"Szczególnie ważny jest dla nas rozwój przeszczepień od dawców żywych, które dają najlepsze rokowania i skracają czas oczekiwania na transplantację. To kierunek, który będziemy dalej wzmacniać." - dodaje.

Mąż oddał nerkę żonie. Niezwykli pacjenci z Zielonej Góry

Medycy regularnie przypominają o braku konieczności posiadania więzów krwi pomiędzy dawcą a biorcą narządu. Bardzo często na przekazanie organu decydują się wieloletni partnerzy życiowi lub bliscy znajomi chorego. Podobny scenariusz zrealizował się w życiu pary pochodzącej z Zielonej Góry. Gdy sytuacja medyczna pani Katarzyny uległa drastycznemu pogorszeniu i w perspektywie pojawiła się uciążliwa dializoterapia, jej mąż Paweł natychmiast zadeklarował chęć oddania własnej nerki.

"Podczas jednej z wizyt dopytałem lekarza o wyniki i wtedy pojawił się temat dializ lub przeszczepu wyprzedzającego. Wiedzieliśmy, że mamy tę samą grupę krwi. Rozmawialiśmy o tym w rodzinie – dzieci też chciały pomóc, ale uznałem, że ze względów praktycznych ja będę pierwszy"

- przekazał pan Paweł cytowany przez Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu.

"Nie miałem obaw o swoje zdrowie. Żona była w potrzebie, więc decyzja o ratowaniu jej była dla mnie oczywista." - zaznacza.

"3 marca dostaliśmy zgodę, a 17 marca odbył się przeszczep. Zespół chirurgów zadziałał sprawnie. Lekarz powiedział, że nerka męża podjęła pracę natychmiast po podłączeniu, jeszcze przed zszyciem rany"

- opowiadała uratowana pani Katarzyna.

Władze USK we Wrocławiu podkreślają znaczenie pracy zespołowej wielu wykwalifikowanych ekspertów przy tego typu skomplikowanych operacjach. Największa odpowiedzialność spoczywa na barkach lekarzy z Kliniki Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Transplantacyjnej dowodzonej przez profesora Dariusza Janczaka.

"Transplantacja to jedna z najbardziej wymagających procedur we współczesnej medycynie - wymaga precyzji, doświadczenia i doskonale zorganizowanej współpracy całego zespołu. Każdy etap, od kwalifikacji dawcy i biorcy po sam zabieg i opiekę pooperacyjną, musi być przeprowadzony z najwyższą starannością, bo za każdą procedurą stoi konkretny pacjent i jego szansa na życie"

- przekazał profesor Dariusz Janczak w materiale udostępnionym przez USK.

Ważnym elementem procedury pozostaje bezinwazyjne wycięcie zdrowego narządu. Tą fazą zajmują się zazwyczaj wykwalifikowani eksperci z Uniwersyteckiego Centrum Urologii stosujący najnowocześniejsze techniki laparoskopowe.

Biuro ds. Donacji i Transplantacji we Wrocławiu

Wrocławska placówka utworzyła niedawno dedykowane Biuro do spraw Donacji i Transplantacji odpowiedzialne za wymianę informacji oraz kwestie logistyczne pomiędzy różnymi oddziałami. Zgodnie z aktualnymi danymi statystycznymi problemy z nerkami dotykają blisko 5 milionów obywateli w skali całego kraju. Dla ogromnej grupy pacjentów regularne dializy lub nowa nerka stanowią jedyną perspektywę na kontynuowanie życia.

"Dializoterapia pozostaje kluczowym elementem leczenia pacjentów z zaawansowaną przewlekłą chorobą nerek. Równolegle przygotowujemy pacjentów do przeszczepienia nerki, które - jeśli jest możliwe - stanowi optymalną metodę leczenia i realną szansę na poprawę jakości oraz długości życia"

- tłumaczy w swoich wypowiedziach profesor Mirosław Banasik.

Oficjalne statystyki wrocławskiego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego wskazują na przeprowadzenie do tej pory 2,5 tys. operacji wszczepienia nerek. Medycy z Dolnego Śląska mają na swoim koncie również kilkaset udanych zabiegów transplantacji wątroby.