Nowe ustalenia śledczych po tragedii pod Wrocławiem

Na światło dzienne wychodzą kolejne fakty w sprawie dramatycznych wydarzeń, jakie rozegrały się w miejscowości Lutynia koło Wrocławia. We wtorek 7 lipca Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu poinformowała, że zatrzymanemu 22-latkowi postawiono zarzuty. Jak przekazali śledczy, podejrzany mężczyzna przyznał się do winy.

Zarzuty dla 22-latka po zbrodni w Lutyni

Oficjalne stanowisko prokuratury zostało opublikowane we wtorek przez rzecznika prasowego, Jakuba Dłubacza.

- Prokuratura Rejonowa w Środzie Śląskiej prowadzi śledztwo w sprawie rodzinnej tragedii jaka wydarzyła się w Lutyni w powiecie średzkim w dniu 06.07.2026 r., podczas której śmierć poniosła dwudziestoletnia mieszkanka Lutyni, a jej matka z ciężkimi, zagrażającymi życiu obrażeniami została przetransportowana do szpitala - przekazał rzecznik prokuratury.

Z informacji przekazanych przez śledczych wynika, że szybka reakcja na miejscu zdarzenia umożliwiła zatrzymanie sprawcy. Okazało się, że jest to 22-letni krewny zaatakowanych kobiet.

Podejrzany o morderstwo 22-latek przyznaje się do winy

Zatrzymany 22-latek z samego rana we wtorek został oskarżony o zabójstwo 20-letniej siostry i próbę pozbawienia życia matki.

- Prokurator Prokuratury Rejonowej w Środzie Śląskiej w godzinach porannych 07.07.2026 r. przedstawił zatrzymanemu dwudziestodwulatkowi zarzut zabójstwa siostry oraz usiłowania zabójstwa i spowodowania ciężkich obrażeń matki - przekazał rzecznik.

Prokuratura potwierdza, że podejrzany przyznał się do popełnionych czynów.

- Przesłuchany w charakterze podejrzanego mężczyzna przyznał się do zarzuconych jemu czynów, w tym do zadania licznych ciosów nożem zarówno matce jak i siostrze, nie wyjaśniając jednak co było motywem takiego postępowania - poinformował rzecznik Jakub Dłubacz.

Prokuratura wnioskuje o tymczasowy areszt dla podejrzanego

22-letni podejrzany został zatrzymany. Prokuratura poinformowała, że złoży do sądu wniosek o najbardziej rygorystyczny środek zapobiegawczy.

- W kolejnych godzinach planowane jest wystąpienie do Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej z wnioskiem o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania - czytamy w komunikacie wrocławskiej prokuratury.

Rzecznik podkreślili, że przestępstwo, za które mężczyzna ma odpowiadać, jest karane najsurowiej przez polskie przepisy, a grożąca mu kara to nawet dożywotnie więzienie.

Poniedziałkowy dramat w Lutyni

Tragedia na ulicy Słonecznej w Lutyni miała miejsce w poniedziałek po południu. Najpierw służby ratunkowe zostały zaalarmowane o pożarze i zadymieniu budynków gospodarczych. W akcji gaśniczej brało udział aż dziewięć wozów strażackich, ratownicy medyczni, helikopter ratunkowy oraz funkcjonariusze policji.

Szybko okazało się, że sytuacja jest o wiele bardziej dramatyczna. Ratownicy odnaleźli zwłoki młodej, 20-letniej dziewczyny, a jej ciężko ranną matkę w stanie krytycznym przewieziono karetką do szpitala.

Apel sołtys Lutyni do mieszkańców

Po tych traumatycznych wydarzeniach, sołtys miejscowości Lutynia, Joanna Bryła, zaapelowała do mieszkańców o unikanie publikowania krzywdzących wypowiedzi w internecie.

- Drodzy Państwo. W dniu dzisiejszym doszło do rodzinnej tragedii, jakiej nigdy w historii Lutyni nie było. Nie żyje młoda kobieta. Jej matka walczy o życie. Sprawca został zatrzymany. Bardzo Państwa proszę, o powstrzymanie się od hejterskich, wrogich i chamskich komentarzy. Rodzina ta przeżywa niewyobrażalną tragedię. Uszanujmy to - zaapelowała.

Do apelu przyłączyła się lokalna parafia pod wezwaniem świętego Józefa, która wezwała do modlitwy i szacunku dla osób dotkniętych tragedią.