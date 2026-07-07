Maja Mecan, której walkę z chorobą śledzi cała Polska, miała ostatnio wyjątkowy powód do radości. Dziewczynka skończyła 12 lat, a ten dzień na długo pozostanie w jej pamięci. Bliscy oraz pracownicy placówki, w której przebywa, zorganizowali dla niej niezwykłe przyjęcie-niespodziankę. O wszystkim poinformowała Fundacja Cancer Fighters, która opublikowała w sieci poruszające nagranie z tego dnia.

- Dzisiaj świętowaliśmy 12 urodziny Mai. Wzruszenie, miłość i ogromna siła. Dziękujemy za każde dobro, każdą myśl, nadzieję i wsparcie. Dajcie Mai ogrom siły. Razem nie przegramy tej walki

- przekazała Fundacja Cancer Fighers.

Na filmie widać, jak zaskoczona Maja cieszy się z wielkich balonów i pięknego, różowego tortu.

Wzruszenie i wsparcie w komentarzach

Nagranie udostępnione przez fundację wywołało ogromne poruszenie wśród internautów. Pod postem natychmiast pojawiła się lawina komentarzy z życzeniami zdrowia i siły dla małej wojowniczki. Fani nie kryli emocji, dzieląc się swoimi odczuciami.

"Majeczko Kochana Księżniczko spełniaj swoje marzenia a przede wszystkim zawsze i na zawsze bądź zdrowa. Kochamy Cię."

"Po prostu ... zdrowia i już tylko pięknego dzieciństwa."

"Aż się po płakałam, zdrówka życzę Ci Majeczko."

Kim jest Maja Mecan? Niezwykła wojowniczka, którą pokochała Polska

Maja od marca 2023 roku walczy z ostrą białaczką szpikową. Za nią długie miesiące leczenia, intensywna chemioterapia oraz przeszczep szpiku. Mimo niezwykle trudnej drogi dziewczynka nie straciła determinacji i wielokrotnie udowadniała, że nie zamierza się poddawać.

Dziewczynka pozostaje pod stałą opieką specjalistów na oddziale onkologicznym.

„Diss na raka” i ogromna moc internetu

O Mai zrobiło się głośno w całym kraju, gdy nagrała piosenkę z popularnym raperem Bedoesem 2115. Ich wspólny utwór zatytułowany "Diss na raka" w kilka dni stał się internetowym hitem, a jego treść dotknęła najgłębszych pokładów empatii u słuchaczy.

Piosenka stała się impulsem do uruchomienia gigantycznej akcji pomocowej. Dzięki zaangażowaniu youtubera znanego jako Łatwogang, w zaledwie dziewięć dni udało się zgromadzić ponad 251 milionów złotych na wsparcie dzieci walczących z nowotworami. Była to jedna z największych zbiórek charytatywnych w historii polskiego internetu, która pokazała, jak ogromną moc ma zjednoczona społeczność.

Fundacja Cancer Fighters - siła do walki

Za wsparciem Mai i organizacją zbiórki stoi Fundacja Cancer Fighters. Organizacja od lat niesie pomoc osobom zmagającym się z chorobami nowotworowymi i ich rodzinom, dając im siłę i nadzieję.

- Cancer Fighters to fundacja dla osób chorych na raka. Niesiemy pomoc dzieciom, młodzieży i dorosłym z całej Polski. Otaczamy opieką także bliskich naszych podopiecznych - bo rak to choroba, która dotyka całe rodziny. Dajemy siłę do działania i pokazujemy, że diagnoza to nie wyrok, a impuls do podjęcia walki, której nie trzeba toczyć samotnie

- informuje Cancer Fighters.