Potężny niewybuch w centrum miasta. Tysiące wrocławian musiało opuścić domy

Wojciech Kulig
Wojciech Kulig
2026-07-07 9:15

Saperzy wkroczyli do centrum Wrocławia po odkryciu ważącej ćwierć tony bomby lotniczej. Znalezisko wymusiło ewakuację kilku tysięcy mieszkańców oraz sparaliżowało ruch tramwajowy i autobusowy. Władze miasta apelują do mieszkańców o bezwzględne stosowanie się do poleceń służb.

Akcja saperów w centrum Wrocławia. Ewakuowano 3 tysiące osób

Odkrycie groźnego niewybuchu przy ulicy Trzemeskiej we Wrocławiu zmusiło służby miejskie do natychmiastowego działania. Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego poinformowało o podjęciu pilnych kroków w celu zapewnienia bezpieczeństwa w rejonie znaleziska.

Wydano oficjalny komunikat o zakończeniu wyprowadzania mieszkańców z rejonu ulicy Trzemeskiej, wskazując jednocześnie na ogromne zagrożenie ze strony 250-kilogramowej bomby lotniczej.

Działania służb objęły obszar, na którym mieszka blisko 3000 osób. Wyznaczono strefę zagrożenia o promieniu 300 metrów od miejsca, gdzie znajduje się potężny niewybuch.

Zamknięte ulice i paraliż komunikacyjny we Wrocławiu

Do akcji wkroczyli saperzy, których zadaniem jest usunięcie zagrożenia z centrum miasta.

Zgodnie z informacjami z magistratu, wojskowi specjaliści mieli pojawić się na miejscu około godziny 9:00, by po zabezpieczeniu terenu i ewakuacji zająć się niewybuchem. W wyniku prowadzonych działań całkowicie zamknięto ulicę Legnicką i Trasę Autobusowo-Tramwajową w stronę Nowego Dworu. Konieczność ewakuacji dotyczyła mieszkańców następujących ulic:

  • Legnickiej,
  • Braniborskiej,
  • Młodych Techników,
  • Inowrocławskiej,
  • Kruszwickiej,
  • Szczepińskiej,
  • Dobrej,
  • Marchijskiej,
  • Ziemowita,
  • Trzemeskiej.

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Bomba we Wrocławiu zmienia kursy MPK. Nowe trasy autobusów i tramwajów

Groźne znalezisko doprowadziło do potężnych utrudnień komunikacyjnych w tej części Wrocławia. Osoby korzystające z pojazdów MPK muszą przygotować się na spore niedogodności na trasach.

Utrudnienia w ruchu tramwajowym:

  • Pojazdy na liniach 10, 12, 20, 21 i 22 skierowano objazdem obejmującym ulice: Długą, Popowicką, most Dmowskiego, most Sikorskiego i pl. Jana Pawła II.
  • Trasy linii 13 i 23 rozdzielono. Od strony Nowego Dworu obsługują odcinek Nowy Dwór - Pilczyce, a z centrum jeżdżą od Rynku i pl. Orląt Lwowskich do Stadionu Olimpijskiego i Kowal.
  • Dla linii 3 wprowadzono ruch wahadłowy na odcinku Nowy Dwór - Pilczyce, aby ułatwić podróże w odciętej części miasta.

Zmiany na trasach autobusowych:

Autobusy linii 106, 132, 142, 148 i 149 kursują zmienioną trasą przez ulice: Śrubową, pl. Strzegomski, Poznańską, Zachodnią oraz Rybacką.

Apel urzędników z Wrocławia i wsparcie dla ewakuowanych

Mieszkańcy zmuszeni do opuszczenia swoich domów mogą znaleźć schronienie w Szkole Podstawowej nr 14 zlokalizowanej przy ul. Zachodniej 2. Miasto zorganizowało też bezpłatny transport pojazdami MPK dla osób potrzebujących pomocy w dotarciu do punktu zbiórki. Władze proszą o zachowanie ostrożności i stosowanie się do wydawanych instrukcji. Urzędnicy apelują o omijanie tego rejonu miasta i zapowiadają wydanie komunikatu po zakończeniu akcji saperskiej i przywróceniu stałej organizacji ruchu.

Wykop na placu budowy. Obok na drugim zdjęciu autobus MPK z napisem EWAKUACJA. O akcji we Wrocławiu czytaj w Eska Wrocław.
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