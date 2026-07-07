Akcja saperów w centrum Wrocławia. Ewakuowano 3 tysiące osób

Odkrycie groźnego niewybuchu przy ulicy Trzemeskiej we Wrocławiu zmusiło służby miejskie do natychmiastowego działania. Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego poinformowało o podjęciu pilnych kroków w celu zapewnienia bezpieczeństwa w rejonie znaleziska.

Wydano oficjalny komunikat o zakończeniu wyprowadzania mieszkańców z rejonu ulicy Trzemeskiej, wskazując jednocześnie na ogromne zagrożenie ze strony 250-kilogramowej bomby lotniczej.

Działania służb objęły obszar, na którym mieszka blisko 3000 osób. Wyznaczono strefę zagrożenia o promieniu 300 metrów od miejsca, gdzie znajduje się potężny niewybuch.

Zamknięte ulice i paraliż komunikacyjny we Wrocławiu

Do akcji wkroczyli saperzy, których zadaniem jest usunięcie zagrożenia z centrum miasta.

Zgodnie z informacjami z magistratu, wojskowi specjaliści mieli pojawić się na miejscu około godziny 9:00, by po zabezpieczeniu terenu i ewakuacji zająć się niewybuchem. W wyniku prowadzonych działań całkowicie zamknięto ulicę Legnicką i Trasę Autobusowo-Tramwajową w stronę Nowego Dworu. Konieczność ewakuacji dotyczyła mieszkańców następujących ulic:

Legnickiej,

Braniborskiej,

Młodych Techników,

Inowrocławskiej,

Kruszwickiej,

Szczepińskiej,

Dobrej,

Marchijskiej,

Ziemowita,

Trzemeskiej.

Bomba we Wrocławiu zmienia kursy MPK. Nowe trasy autobusów i tramwajów

Groźne znalezisko doprowadziło do potężnych utrudnień komunikacyjnych w tej części Wrocławia. Osoby korzystające z pojazdów MPK muszą przygotować się na spore niedogodności na trasach.

Utrudnienia w ruchu tramwajowym:

Pojazdy na liniach 10, 12, 20, 21 i 22 skierowano objazdem obejmującym ulice: Długą, Popowicką, most Dmowskiego, most Sikorskiego i pl. Jana Pawła II.

Trasy linii 13 i 23 rozdzielono. Od strony Nowego Dworu obsługują odcinek Nowy Dwór - Pilczyce, a z centrum jeżdżą od Rynku i pl. Orląt Lwowskich do Stadionu Olimpijskiego i Kowal.

Dla linii 3 wprowadzono ruch wahadłowy na odcinku Nowy Dwór - Pilczyce, aby ułatwić podróże w odciętej części miasta.

Zmiany na trasach autobusowych:

Autobusy linii 106, 132, 142, 148 i 149 kursują zmienioną trasą przez ulice: Śrubową, pl. Strzegomski, Poznańską, Zachodnią oraz Rybacką.

Apel urzędników z Wrocławia i wsparcie dla ewakuowanych

Mieszkańcy zmuszeni do opuszczenia swoich domów mogą znaleźć schronienie w Szkole Podstawowej nr 14 zlokalizowanej przy ul. Zachodniej 2. Miasto zorganizowało też bezpłatny transport pojazdami MPK dla osób potrzebujących pomocy w dotarciu do punktu zbiórki. Władze proszą o zachowanie ostrożności i stosowanie się do wydawanych instrukcji. Urzędnicy apelują o omijanie tego rejonu miasta i zapowiadają wydanie komunikatu po zakończeniu akcji saperskiej i przywróceniu stałej organizacji ruchu.