Zwłoki Magdaleny Majtyki odnaleziono poza autem. Jak się tam znalazły? Śledczy sprawdzą działania policji

Okoliczności śmierci Magdaleny Majtyki wciąż pozostają niejasne. Artystka, która zdobyła popularność dzięki występom w serialach, teatrze oraz udziale w kaskaderskich scenach filmowych, początkowo figurowała w rejestrach jako osoba zaginiona. Poszukiwania zainicjował jej mąż, gdy stracił z nią jakikolwiek kontakt. Kobieta opuściła swoje miejsce zamieszkania na wrocławskich Wojszycach rano 4 marca 2026 roku w celu załatwienia bieżących spraw. Harmonogram jej dnia obejmował wizytę w gabinecie stomatologicznym, obowiązki zawodowe oraz obecność na planie zdjęciowym. Ostatnia rozmowa z rodziną miała miejsce w okolicach południa. Aktorka planowała spotkanie ze znajomą w Sulimowie, co potwierdziło logowanie jej telefonu komórkowego do okolicznych stacji bazowych. Kolejny sygnał z urządzenia zarejestrowano w godzinach wieczornych, między 21:30 a 22:00, w rejonie wrocławskiej ulicy Karkonowskiej. Od tamtej pory kontakt całkowicie się urwał. Brak powrotu żony do domu skłonił mężczyznę do natychmiastowego powiadomienia służb. Zrozpaczony partner zamieścił dodatkowo w internecie dramatyczny apel o pomoc w poszukiwaniach, a jego wpis błyskawicznie obiegł media społecznościowe.

Bliscy artystki podkreślali, że takie zachowanie zupełnie do niej nie pasowało. Zawsze informowała rodzinę o ewentualnych spóźnieniach, dlatego jej nagłe milczenie stanowiło wyraźny dowód na wystąpienie nieprzewidzianych i groźnych zdarzeń. Przełom nastąpił w czwartek 5 marca 2026 roku, kiedy to w rejonie Biskupic Oławskich odkryto pojazd należący do poszukiwanej. Maszyna stała w odległości blisko pięćdziesięciu kilometrów od Wrocławia i nosiła rozległe ślady uszkodzeń typowych dla poważnych kolizji drogowych. Funkcjonariusze błyskawicznie wywnioskowali, że samochód z dużą siłą uderzył w przydrożne drzewo. Mundurowi zastali zamknięte drzwi, a w kabinie brakowało kierowcy. Początkowo jednak kompletnie nie powiązano faktu odnalezienia tego rozbitego wozu z trwającymi poszukiwaniami aktorki.

Magdalena Majtyka i zarzuty o opieszałość służb. Prokuratura weźmie pod lupę oławskich policjantów

Oławska policja broni się przed oskarżeniami o ewentualne zaniedbania, powołując się na chronologię zdarzeń. Funkcjonariusze zaznaczają, że informacja o zaginięciu wpłynęła do nich dopiero kilka godzin po zabezpieczeniu rozbitego pojazdu. Dopiero w momencie formalnego zarejestrowania zgłoszenia dotyczącego zniknięcia kobiety, śledczy podjęli decyzję o wznowieniu działań i ponownym skierowaniu patrolu w rejon odnalezionego wraku.

- Policjanci niezwłocznie pojechali wówczas w rejon, gdzie sprawdzany był pojazd i rozpoczęli tam sprawdzenia pobliskiego terenu - powiadomiła komenda w Oławie, w specjalnie wydanym oświadczeniu. - Pojazd był zamknięty, pozostawiony poza drogą publiczną i nie stwarzał zagrożenia dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Mając na uwadze obowiązujące w tego typu przypadkach standardy działań, funkcjonariusze sporządzili z tych ustaleń stosowną dokumentację i przekazali dyżurnemu jednostki. (...) Funkcjonariusze otrzymali je przed godziną 14.00 i od razu przystąpili do działań poszukiwawczych, które prowadzone były wieloobszarowo. Podkreślić należy, że w momencie pierwszej interwencji związanej z pozostawionym pojazdem, nie było żadnych przesłanek wskazujących na to, że ujawniony samochód może mieć związek z zaginięciem lub przestępstwem, dlatego czynności zostały przeprowadzone adekwatnie do posiadanych wówczas informacji - tłumaczono.

Makabrycznego odkrycia dokonali ostatecznie druhowie z ochotniczej straży pożarnej w piątek 6 marca 2026 roku. Zwłoki leżały w odległości zaledwie dwustu metrów od porzuconego samochodu, co oznacza, że znajdowały się w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca kolizji. Śledczy wciąż próbują ustalić, dlaczego kierująca zboczyła z głównego szlaku na leśny dukt i z jakiego powodu opuściła miasto, mając do pokonania krótki dystans do własnego mieszkania. W przestrzeni publicznej pojawiają się również poważne wątpliwości dotyczące szans na uratowanie zmarłej, gdyby mundurowi szybciej przeszukali pobliski teren. Nasze źródła potwierdzają, że kwestia ewentualnych opóźnień w policyjnych procedurach poszukiwawczych znajdzie się pod ścisłym nadzorem prokuratury.

- O tym, czy będzie jakieś postępowanie sprawdzające, zdecyduje prokurator referent oddelegowany do tej sprawy. Zakładam, że stanie się to po przesłuchaniu policjantów - powiedział nam prokurator Damian Pownuk z Prokuratury Rejonowej dla Wrocławia-Fabryczna.

W momencie odnalezienia Magdalena Majtyka nie dawała już żadnych oznak życia. Zastanawiający pozostaje jednak fakt, że ostatecznie jej ciało spoczywało poza uszkodzonym pojazdem. Ustalenie dokładnego przebiegu zdarzeń tuż po uderzeniu auta w drzewo stanowi obecnie kluczowy cel prowadzonych czynności śledczych.

Tajemnica wypadku Magdaleny Majtyki. Kluczowe wyniki sekcji zwłok aktorki

Zdobyte przez nas kuluarowe doniesienia wskazują, że ofiara najpewniej zdołała o własnych siłach wydostać się z rozbitego wozu tuż po kraksie. Wszystko wskazuje na to, że z powodu odniesionych ran szybko straciła przytomność i zmarła niedaleko miejsca wypadku. Obecnie jest to wyłącznie jedna z roboczych hipotez, a ostateczne odpowiedzi na pytania o przyczyny zgonu przyniosą szczegółowe badania patomorfologiczne. Prokuratura zachowuje w tej kwestii ogromną wstrzemięźliwość.

- Sekcja zwłok została zaplanowana na 9 marca - potwierdza w rozmowie z nami prokurator Damian Pownuk. - Będą weryfikowane wszystkie potencjalne wersje wydarzeń, ale z uwagi na dobro postępowania jest za wcześnie, by spekulować czy udzielać informacji w tym zakresie. Musimy poczekać - ucina prokurator.

Aktualne ustalenia organów ścigania całkowicie odrzucają koncepcję zaangażowania innych osób w to tragiczne zdarzenie. Zgromadzone dowody sugerują, że przedwczesne odejście cenionej artystki było następstwem nieszczęśliwego wypadku drogowego. Dalsze postępowanie ma na celu rzetelne wyjaśnienie każdego detalu tej mrocznej układanki. Na bieżąco będziemy informować o kolejnych ustaleniach w tej sprawie.

Nowe fakty w sprawie Magdaleny Majtyki. Zobacz galerię zdjęć z miejsca wypadku

Prezentujemy fotografie dokumentujące to dramatyczne zajście.