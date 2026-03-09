Zdrowie, bezpieczeństwo i rozwój – dlaczego warto studiować na AWF Wrocław

To miejsce, w którym nauka łączy się z praktyką, rozwój zawodowy z pasją, a profesjonalizm z troską o człowieka.

Kierunki, które przygotowują do pracy w realnym świecie

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu oferuje szeroką gamę kierunków studiów, które odpowiadają na potrzeby współczesnego rynku pracy oraz wymagania związane z profilaktyką zdrowotną i bezpieczeństwem społecznym.

Fizjoterapia to jeden z najbardziej popularnych kierunków – na jedno miejsce przypada nawet pięciu kandydatów. Absolwenci są przygotowani do pracy w szpitalach, klinikach rehabilitacyjnych i ośrodkach medycznych, gdzie wspierają pacjentów w powrocie do sprawności. W dobie starzejącego się społeczeństwa i rosnącej liczby chorób cywilizacyjnych ich rola jest nieoceniona.

Kosmetologia łączy nauki medyczne, dermatologię i chemię kosmetyczną z praktyką zabiegową. Studenci zdobywają wiedzę nie tylko o pielęgnacji skóry, włosów i paznokci, ale także o wspieraniu leczenia pacjentów dotkniętych chorobami skóry. Kierunek przygotowuje do pracy w gabinetach kosmetologicznych, klinikach medycyny estetycznej, a także w placówkach medycznych.

Terapia Zajęciowa koncentruje się na holistycznym podejściu do człowieka. Studenci uczą się wspierać dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny poprzez aktywizację pacjentów w życiu codziennym, edukacyjnym i zawodowym. Absolwenci znajdują zatrudnienie w szpitalach, szkołach, placówkach opieki i organizacjach pozarządowych.

Wychowanie Fizyczne to kierunek o szczególnym znaczeniu profilaktycznym – ruch to zdrowie. Regularna aktywność fizyczna zapobiega chorobom, poprawia kondycję i jakość życia, a także zmniejsza obciążenie systemu ochrony zdrowia. AWF Wrocław stawia na edukację, profilaktykę i świadomość zdrowotną – od ćwiczeń po rehabilitację i specjalistyczną opiekę.

Sport to kierunek dla przyszłych trenerów, instruktorów, menedżerów sportu i organizatorów wydarzeń sportowych. Studenci zdobywają umiejętności praktyczne i teoretyczne, które pozwalają im działać zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Turystyka i Rekreacja to propozycja dla osób aktywnych, otwartych na świat i gotowych do pracy z ludźmi. Studia przygotowują do pracy w branży turystycznej, rekreacyjnej i eventowej, a także pozwalają zdobyć uprawnienia instruktorskie w wybranych dyscyplinach sportu.

Bezpieczeństwo i Porządek Publiczny to kierunek o wyraźnie praktycznym charakterze, odpowiadający na współczesne zagrożenia i sytuacje kryzysowe. Studenci uczą się planowania działań w warunkach zagrożenia, reagowania w sytuacjach kryzysowych oraz kształtowania właściwych postaw społecznych, przygotowując się do pracy w instytucjach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa i obywateli.

Wywiad z Rektorem: „Kształcimy kompetencje przyszłości”

– Kształcimy w obszarach, które realnie wpływają na jakość życia społeczeństwa – zdrowie, sprawność i bezpieczeństwo – podkreśla Rektor AWF Wrocław, dr hab. Tadeusz Stefaniak, prof. AWF Wrocław. – Naszym celem jest nie tylko przekazywanie wiedzy, ale budowanie profesjonalistów, którzy potrafią odpowiadać na realne potrzeby współczesnego świata.

Rektor zwraca uwagę, że studia to nie tylko nauka, ale także rozwój osobisty i troska o własne zdrowie psychiczne.

– Studenci żyją w świecie pełnym presji i bodźców. Dlatego staramy się tworzyć środowisko wspierające zarówno naukę, jak i regenerację. Aktywność fizyczna, świadome ćwiczenia oddechowe, ruch – to skuteczne narzędzia, które pomagają radzić sobie ze stresem, odzyskać koncentrację i równowagę.

Do słów rektora odnosi się także Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy z Otoczeniem, dr hab. Aneta Stosik, prof. AWF Wrocław:

– AWF Wrocław wyprzedza trendy, które wkrótce staną się standardem w polskich uczelniach. Tworzymy miejsca, gdzie studenci mogą nie tylko się uczyć, ale też regenerować i odpoczywać w bezpiecznej, twórczej atmosferze. To istotne szczególnie w kontekście rosnących wyzwań związanych ze zdrowiem psychicznym młodych ludzi. Strefa Twórczej Ciszy w naszej Bibliotece to przykład takiego podejścia – przestrzeń, która sprzyja skupieniu, pracy twórczej i refleksji.

Strefa Twórczej Ciszy – cisza jako wartość

Od 9 stycznia 2026 r. w Bibliotece AWF Wrocław działa Strefa Twórczej Ciszy – miejsce stworzone z myślą o studentach, pracownikach naukowych i wszystkich osobach poszukujących spokoju i koncentracji. Wygodne sofy, fotele i przemyślana aranżacja sprzyjają wyciszeniu, refleksji i pracy twórczej.

– Cisza staje się dziś dobrem deficytowym. W świecie pełnym bodźców i pośpiechu potrzebujemy przestrzeni do zatrzymania się, oddechu i odzyskania równowagi – mówi Prorektor Stosik. – To także element wspierania dobrostanu psychicznego – tak samo ważnego jak wiedza i kompetencje.

Kampus i infrastruktura – nauka w zieleni i w ruchu

Zielony kampus nad Odrą, nowoczesne sale ćwiczeń, basen i Hala Wielofunkcyjna tworzą przestrzeń sprzyjającą zarówno nauce, jak i rozwojowi fizycznemu. Kameralna atmosfera uczelni pozwala studentom i wykładowcom budować realne relacje, a indywidualne podejście jest codzienną praktyką.

Profesjonalna opieka psychologiczna, wsparcie w trudnych momentach studiów i bliski kontakt z wykładowcami to dodatkowe atuty AWF Wrocław, które wyróżniają uczelnię wśród polskich szkół wyższych.

Dzień Otwarty – zobacz AWF Wrocław od środka

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych wraz z nauczycielami i doradcami zawodowymi na Dzień Otwarty, który odbędzie się 27 marca 2026 r., w godz. 10:00–15:00, w budynku P4 na kampusie uczelni (al. I. J. Paderewskiego 35).

W programie wydarzenia m.in.:

prezentacja oferty studiów,

spotkania z wykładowcami i studentami,

wykłady tematyczne,

warsztaty i pokazy praktyczne,

prezentacja laboratoriów i infrastruktury sportowej,

informacje o rekrutacji, stypendiach i programach międzynarodowych.

To okazja, by poznać uczelnię „od środka”, zobaczyć nowoczesną infrastrukturę i świadomie zaplanować swoją ścieżkę edukacyjną. Szczegóły i zgłoszenia na stronie: awf.wroc.pl.

AWF Wrocław – miejsce, w którym pasja spotyka profesjonalizm

AWF Wrocław to uczelnia dla tych, którzy chcą zdobyć kompetencje potrzebne w świecie zdrowia, sportu i bezpieczeństwa, ale także wpływać na dobrostan społeczny i własny rozwój. To miejsce, gdzie nauka, praktyka i troska o człowieka idą w parze – a nowoczesna infrastruktura, kameralny kampus i wsparcie ekspertów tworzą przestrzeń sprzyjającą pełnemu rozwojowi osobistemu i zawodowemu.

Ruch, wiedza, pasja i bezpieczeństwo – tutaj wszystko łączy się w spójną ścieżkę rozwoju zawodowego i osobistego