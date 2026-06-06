Zwłoki kobiety w domu. Policja zatrzymała jej 24-letniego wnuka

Zwłoki 63-letniej kobiety znaleziono w piątek rano w Gilowie.

Policję zawiadomił 24-letni wnuk zmarłej.

Mężczyzna został zatrzymany przez funkcjonariuszy.

W piątek rano (5.06) w jednym z domów w miejscowości Gilów w woj. dolnośląskim znaleziono zwłoki 63-letniej kobiety. Jak podało Radio Wrocław, policję wezwał 24-letni wnuk kobiety, który miał znaleźć ciało babci. Młody mężczyzna został zatrzymany. Prokuratura zastosowała wobec niego areszt.

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Radio Wrocław nieoficjalnie ustaliło, że 63-latka został kilkukrotnie pchnięta nożem. Szczegółowe okoliczności tego zdarzenia ustala prokuratura. Zaplanowano sekcję zwłok.