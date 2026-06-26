Zostawił psa w nagrzanym samochodzie. Tragiczny finał

Dramat w powiecie polkowickim. Pies zmarł w nagrzanym pojeździe

Właściciel zostawił psa rasy american bully w szczelnie zamkniętym samochodzie, podczas gdy na zewnątrz panował skwar. A skutki tego skrajnie nieodpowiedzialnego zachowania okazały się tragiczne. Pies był w gorącym aucie nawet przez godzinę. Jak do tego doszło? Policjanci ustalili, że 27-latek z powiatu polkowickiego zajmował się wynoszeniem rzeczy z mieszkania partnerki. W tym czasie jego pies był zamknięty w aucie. Mężczyzna próbował się tłumaczyć, twierdząc, że po prostu stracił poczucie czasu, a gdy zorientował się w sytuacji, zwierzę już nie oddychało. Podjął próbę reanimacji i wezwał pomoc, ale na ratunek było już za późno.

Wezwany na miejsce weterynarz mógł jedynie potwierdzić zgon zwierzęcia. Ze wstępnych ustaleń wynika, że pies udusił się w nagrzanym pojeździe. Trwa śledztwo w tej sprawie.

Rozgrzane auto to śmiertelna pułapka dla zwierząt. Policja przypomina

Wnętrze pojazdu w słoneczne dni zamienia się w piekarnik. Nawet przy umiarkowanych temperaturach zewnętrznych wnętrze auta staje się zabójczo gorące. Warto pamiętać, że uchylone okno w żaden sposób nie gwarantuje odpowiedniego chłodzenia.

Widząc zamknięte zwierzę w pojeździe w upalny lub choćby ciepły dzień, należy bezzwłocznie kontaktować się z numerem alarmowym 112.

Sonda Czy Wam zdarzyło się kiedyś zostawić dziecko w samochodzie? Tak Nie

Tragiczny finał chwili nieuwagi... Nie zostawiaj zwierząt ani dzieci w rozgrzanym samochodzie! 🚔💔Do dramatycznego zdarzenia doszło na terenie powiatu polkowickiego. Pies pozostawiony przez właściciela w szczelnie zamkniętym samochodzie podczas upału nie przeżył, mimo podjętej… pic.twitter.com/JKiYvEHv58— dolnośląska Policja (@DPolicja) June 26, 2026