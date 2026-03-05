Kiedy przestawiamy zegarki na czas letni 2026?

Przejście na czas letni w naszym kraju następuje w ostatni weekend marca. W 2026 roku tę "operację" przeprowadzimy w nocy z 28 na 29 marca. Dokładnie o godzinie 2:00 należy przesunąć wskazówki na 3:00, co wiąże się ze skróceniem nocnego wypoczynku o pełną godzinę. W zamian zyskujemy jednak wyraźnie dłuższe popołudnia, co po okresie zimowych ciemności i chłodów jest dla większości z nas wyczekiwaną odmianą i niemal darem od losu.

Koniec zmiany czasu w Unii Europejskiej?

Obowiązek corocznej zmiany czasu wciąż jest w Polsce aktualny i nie wyznaczono terminu jego ostatecznego zniesienia. Dyskusja o porzuceniu tego mechanizmu toczy się w Unii Europejskiej od 2018 roku, kiedy to obywatele w konsultacjach opowiedzieli się za stałym czasem. Kraje członkowskie nie mogą jednak działać na własną rękę, gdyż groziłoby to totalną dezorganizacją w logistyce, handlu czy transporcie lotniczym. Wymagane jest jednolite stanowisko całej wspólnoty, dlatego w 2026 roku wiosenna korekta czasu jest nieunikniona, a dalsze losy tego procederu zależą od porozumienia na szczeblu unijnym.

Wpływ zmiany czasu na zdrowie i samopoczucie

Zmiany czasu są dla ludzkiego ciała czymś więcej niż tylko administracyjnym wymogiem. Nagła utrata godziny snu może wywołać szereg negatywnych reakcji, takich jak:

obniżenie nastroju oraz uczucie senności,

trudności z utrzymaniem koncentracji,

chwilowe rozregulowanie naturalnego zegara biologicznego.

Specjaliści wskazują, że pełna adaptacja do nowego rytmu zajmuje zazwyczaj kilka dób. Aby złagodzić ten proces, zaleca się wcześniejsze chodzenie do łóżka oraz rezygnację z urządzeń emitujących niebieskie światło tuż przed zaśnięciem.

Jak przygotować się do zmiany czasu w marcu 2026?

Choć kulminacyjny moment nastąpi w nocy z 28 na 29 marca, warto zadbać o swoją formę z odpowiednim wyprzedzeniem. Najlepsze efekty przynosi wdrożenie nowych nawyków na 3 do 5 dni przed. Oto sprawdzone metody:

codzienne kładzenie się do łóżka o 15-20 minut wcześniej,

stopniowe przyspieszanie pory porannej pobudki,

wieczorny detoks od ekranów smartfonów i komputerów,

wystawianie się na działanie promieni słonecznych o poranku.

Historia zmiany czasu

Koncepcja wprowadzenia czasu letniego wyrosła z potrzeby oszczędniejszego gospodarowania światłem naturalnym. Pionierem tych rozważań był Benjamin Franklin, który swoje przemyślenia spisał jeszcze w XVIII wieku. Przebywając w Paryżu w 1784 roku, zauważył on, że paryżanie mogliby zużywać znacznie mniej świec, gdyby dostosowali swój rytm dobowy do wschodów i zachodów słońca. Choć jego spostrzeżenia miały wówczas charakter satyryczny, stały się punktem wyjścia do poważnych debat w przyszłości.

Prawdziwą kampanię na rzecz reformy czasu rozpoczął jednak na początku minionego stulecia brytyjski budowniczy William Willett. W swojej publikacji „Waste of Daylight” (Marnowanie światła dziennego) wyraził głęboką irytację faktem, że ludzie przesypiają jasne poranki, by potem zużywać energię na sztuczne oświetlenie wieczorem. To on zaproponował systematyczne przesuwanie wskazówek wiosną i powrót do normy w okresie jesiennym.

Początek kalendarzowej i astronomicznej wiosny

Wiosenne ożywienie w Polsce ma kilka dat początkowych, w zależności od przyjętej metodologii. Kalendarzowa wiosna startuje sztywno 21 marca, podczas gdy astronomiczna zależy od równonocy i wypada zazwyczaj 20 lub 21 dnia tego miesiąca. Meteorolodzy natomiast uznają za początek sezonu już 1 marca. Co ciekawe, termin przestawienia zegarków zbiega się z tym okresem, co dzięki dłuższym dniom potęguje odczucie nadchodzącego ciepła i budzenia się przyrody do życia.