Brytyjskie media rozpisują się o śmierci Magdaleny Majtyki. Zwracają uwagę na jeden szczegół

Zagadkowa śmierć Magdaleny Majtyki jest opisywana na łamach brytyjskiej prasy

Tragiczny los Magdaleny Majtyki od wielu dni nie schodzi z czołówek krajowych portali informacyjnych. Niespodziewane zniknięcie artystki występującej w produkcjach „Na Wspólnej” oraz „Pierwsza miłość”, a następnie odkrycie jej zwłok i zniszczonego samochodu w dolnośląskim kompleksie leśnym wciąż budzi ogromne kontrowersje. Niecodzienne i mroczne okoliczności tego zdarzenia przyciągnęły uwagę dziennikarzy z innych krajów. Relacje z tych smutnych wydarzeń trafiły na czołówki brytyjskich portali, w tym Daily Star, Daily Express oraz The Sun. Jak zauważają tamtejsi redaktorzy, sprawa budzi ogromne emocje. Tytuł jednej z publikacji na łamach "The Sun" brzmi następująco:

"Tajemnica: 42-letnia gwiazda telenoweli została znaleziona martwa w lesie niedaleko swojego samochodu po tym, jak „poszła spotkać się ze starą przyjaciółką”"

Z kolei redaktor serwisu Daily Star zatytułował swój artykuł tak:

"Uwielbiana gwiazda telenoweli znaleziona martwa w lesie kilka dni po tym, jak wyskoczyła na spotkanie z przyjaciółką"

Co dokładnie brytyjska prasa zauważa w kontekście tej nieustannie zyskującej na rozgłosie i wyjątkowo zagadkowej tragedii?

Dziennikarze Daily Star i The Sun analizują śledztwo w sprawie Magdaleny Majtyki

Prasa na Wyspach Brytyjskich zwraca szczególną uwagę na hipotezę o wypadku, która ich zdaniem mogła zostać potraktowana przez śledczych zbyt powierzchownie. W artykule opublikowanym przez portal "Daily Star", który bezpośrednio odwołuje się do ustaleń dziennika "Express", zamieszczono następujący fragment:

"Jej opuszczony Opel Corsa został zauważony na odludnej drodze prowadzącej do gęstego lasu w pobliżu Biskupic Oławskich w południowej Polsce. Najwyraźniej samochód uderzył w drzewo i został porzucony. Zaledwie 24 godziny później ciało Majtyki znaleziono około 200 metrów dalej w lesie. Uważa się, że funkcjonariusze zbagatelizowali obrażenia odniesione w wypadku jako przyczynę śmierci, donosi „Express”"

Z kolei serwis informacyjny "The Sun" akcentuje mroczny charakter całego zdarzenia, pisząc o tajemniczym zniknięciu polskiej gwiazdy:

"Gwiazda telenoweli znaleziona martwa w lesie w tajemniczych okolicznościach po tym, jak „poszła spotkać się ze starą przyjaciółką”"

Brytyjscy dziennikarze przypominają o dorobku zmarłej artystki, podsumowując trudną sytuację słowami:

"Jej śmierć wstrząsnęła polskim światem rozrywki. Majtyka była najbardziej znana z ról w popularnych polskich operach mydlanych „Na Wspólnej” i „Pierwsza miłość”. Śledztwo policyjne w sprawie jej tajemniczej śmierci wciąż trwa"

Okoliczności zaginięcia i śmierci Magdaleny Majtyki. Wyniki sekcji zwłok aktorki

Zwłoki Magdaleny Majtyki znaleziono 6 marca w lesie nieopodal Biskupic Oławskich, w odległości zaledwie dwustu metrów od należącego do niej pojazdu. Zaparkowany Opel Corsa miał drobne zniszczenia - uszkodzony zderzak. Zawiadomienie o zaginięciu złożył zaledwie dobę wcześniej mąż kobiety. Dokładne powody zgonu wciąż stanowią zagadkę dla organów ścigania. Zarówno wstępne oględziny zwłok, jak i przeprowadzona autopsja nie wykazały żadnych fizycznych urazów na ciele zmarłej. Śledczy zlecili wykonanie specjalistycznych ekspertyz histologicznych i toksykologicznych, na których ostateczne rezultaty trzeba będzie poczekać około dwóch miesięcy. Postępowanie toczy się pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci, jednak obecny materiał dowodowy nie wskazuje na zaangażowanie osób z zewnątrz. Magdalena Majtyka realizowała się zawodowo nie tylko przed kamerą i na deskach teatru, ale również jako utalentowana kaskaderka i tancerka, a telewidzowie zapamiętali ją szczególnie z kreacji Jagody w popularnej telenoweli „Na Wspólnej”.