Zderzenie auta z hulajnogą elektryczną! Mandaty dla obu kierujących

Samochód uderzył w 16-latka na hulajnodze. Kierowca dostał 1500 zł mandatu

Samochód zderzył się z 16-latkiem jadącym hulajnogą elektryczną! Do wypadku doszło w czwartek, 6 sierpnia, po godz. 11 przy ulicy Katowickiej w Kamiennej Górze. Na miejsce przyjechali policjanci drogówki i ratownicy medyczni. 50-letni kierowca samochodu osobowego chciał skręcić w podwórko. W czasie wykonywania manewru musiał przeciąć chodnik. Nie zauważył jednak jadącego nim 16-latka na hulajnodze elektrycznej i doszło do zderzenia. Nastolatek został ranny. Na szczęście, jak przekazała policja, jego obrażenia nie okazały się poważne. Policjanci zwracają uwagę na to, że 16-latek jechał bez kasku. Nie miał też wymaganych w jego przypadku uprawnień, czyli karty rowerowej.

Kierowca dostał 1500 zł mandatu i 12 punktów. Nastolatek też ukarany

Policja uznała, że sprawcą kolizji był 50-letni kierowca samochodu. Podczas skrętu powinien ustąpić pierwszeństwa osobom znajdującym się na chodniku. Mężczyzna został ukarany mandatem w wysokości 1500 zł. Na jego konto trafiło również 12 punktów karnych. Sprawa nie kończy się jednak na odpowiedzialności kierowcy. Policjanci zajmą się również zachowaniem 16-latka. Zamierzają rozmawiać z nim i jego rodzicami o odpowiedzialności za jazdę hulajnogą bez wymaganych uprawnień.

Dolnośląska policja opublikowała także 12-sekundowe nagranie ze zdarzenia. Ma ono być przestrogą zarówno dla kierowców samochodów, jak i osób korzystających z hulajnóg elektrycznych.

Kiedy można jechać hulajnogą po chodniku?

Policja przypomina, że jazda hulajnogą elektryczną po chodniku jest dozwolona tylko w określonych przypadkach. Chodzi o sytuację, gdy chodnik biegnie wzdłuż jezdni, na której można jechać szybciej niż 30 km/h, a jednocześnie nie ma drogi ani pasa dla rowerów. Osoba jadąca hulajnogą musi wtedy poruszać się z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego. Ma też obowiązek ustępować pieszym, nie utrudniać im ruchu i zachować szczególną ostrożność. Policja apeluje również do kierowców, aby dokładnie obserwowali otoczenie podczas skręcania i przecinania chodnika. Chwila nieuwagi może doprowadzić do poważnego wypadku.

Sonda Czy hulajnoga elektryczna to odpowiedni prezent na Pierwszą Komunię? Zdecydowanie tak Absolutnie nie Trudno powiedzieć

Do groźnej kolizji pojazdu osobowego z 🛴hulajnogą elektryczną doszło przy ulicy Katowickiej w Kamiennej Górze. Kierujący pojazdem osobowym, podczas manewru skrętu, nie ustąpił pierwszeństwa poruszającemu się chodnikiem, nastolatkowi na 🛴hulajnodze elektrycznej, w wyniku… pic.twitter.com/iBfcF5yvL0— dolnośląska Policja (@DPolicja) August 8, 2026