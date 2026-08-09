Potrzebna krew dla Kacpra! Ugodzony nożem chłopiec walczy o życie

Pilnie potrzebna krew dla 15-letniego Kacpra. Chłopak walczy o życie po ataku w Kamiennej Górze

Kacper został ciężko ranny w piątek wieczorem przy ul. Księcia Bolka I w Kamiennej Górze na Dolnym Śląsku. Według nieoficjalnych informacji został ugodzony nożem w szyję. Przeszedł operację, ale jego stan nadal jest bardzo poważny. Chłopak stracił dużo krwi i walczy o życie. Teraz najważniejsza jest pomoc dla nastolatka. W mediach społecznościowych pojawił się pilny apel o oddawanie krwi. Kacper jest początkującym zawodnikiem MMA, dlatego w zbiórkę zaangażowały się również osoby związane z tym sportem. Krew można oddawać w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu przy ul. Bolesława Chrobrego 31.

Kacper ugodzony nożem na ulicy. Zatrzymano dwóch 16-latków

Policja cały czas wyjaśnia okoliczności ataku. Informację o zdarzeniu funkcjonariusze otrzymali w piątek po godz. 19. Na miejsce skierowano policjantów, a ciężko ranny 15-latek został przewieziony do szpitala. – Ten młody chłopak w tej chwili przebywa w szpitalu. Jego stan jest poważny. Natomiast policjanci z Kamiennej Góry prowadzą na miejscu czynności zarówno procesowe, jak i operacyjne, aby wyjaśnić okoliczności tego zdarzenia – przekazała PAP mł. asp. Katarzyna Trzepak z Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze. W związku ze sprawą policja zatrzymała dwóch 16-latków. Według najnowszych informacji jeden z nich, podejrzewany o atak, przebywa w policyjnej izbie dziecka. Ze względu na jego wiek o dalszych krokach zdecyduje sąd rodzinny. Drugi z zatrzymanych nastolatków został zwolniony do domu. Najpilniejsza pozostaje jednak pomoc dla ciężko rannego Kacpra. Osoby, które mogą oddać krew, są proszone o zgłaszanie się do centrum krwiodawstwa w Wałbrzychu.

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