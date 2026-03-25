Zatrzymano podejrzanego o atak na piłkarzy Śląska Wrocław. Sokołowski przeszedł operację

Policja zatrzymała napastnika we Wrocławiu
We wtorek, 24 marca, kryminalni z wrocławskiego Starego Miasta ujęli 33-letniego mężczyznę. Jest on podejrzewany o udział w pobiciu dwóch piłkarzy Śląska Wrocław, Piotra Samca-Talara oraz Patryka Sokołowskiego.
Incydent miał miejsce w ścisłym centrum Wrocławia, tuż przed jednym z lokali nocnych. Zdarzenie to miało różne konsekwencje dla obu sportowców. Piotr Samiec-Talar uniknął poważniejszych obrażeń, jednak Patryk Sokołowski musiał zostać przetransportowany do placówki medycznej. Tam pomocnik wrocławskiej drużyny przeszedł zabieg operacyjny z powodu złamania szczęki. Zawodnika czeka teraz przerwa w treningach, a powrót do pełnej sprawności będzie uzależniony od postępów w rehabilitacji.
Klub WKS Śląsk Wrocław opublikował oficjalne oświadczenie dotyczące stanu zdrowia swojego gracza:
„Pomocnik Śląska Wrocław, Patryk Sokołowski, pomyślnie przeszedł operację. Zawodnik znajduje się pod stałą opieką sztabu medycznego. Przed Patrykiem kilkutygodniowa przerwa od gry. Na obecnym etapie trudno jednak określić dokładny czas jego powrotu na boisko – będzie on uzależniony od procesu leczenia i rehabilitacji. Jednocześnie stanowczo potępiamy napaść na zawodników naszego Klubu i sprzeciwiamy się jakimkolwiek formom przemocy. Życzymy dużo zdrowia i czekamy na Ciebie, Sokół! Jesteśmy z Tobą!”