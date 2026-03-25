Zatrzymano podejrzanego o atak na piłkarzy Śląska Wrocław. Sokołowski przeszedł operację

Policja zatrzymała napastnika we Wrocławiu

We wtorek, 24 marca, kryminalni z wrocławskiego Starego Miasta ujęli 33-letniego mężczyznę. Jest on podejrzewany o udział w pobiciu dwóch piłkarzy Śląska Wrocław, Piotra Samca-Talara oraz Patryka Sokołowskiego.

Incydent miał miejsce w ścisłym centrum Wrocławia, tuż przed jednym z lokali nocnych. Zdarzenie to miało różne konsekwencje dla obu sportowców. Piotr Samiec-Talar uniknął poważniejszych obrażeń, jednak Patryk Sokołowski musiał zostać przetransportowany do placówki medycznej. Tam pomocnik wrocławskiej drużyny przeszedł zabieg operacyjny z powodu złamania szczęki. Zawodnika czeka teraz przerwa w treningach, a powrót do pełnej sprawności będzie uzależniony od postępów w rehabilitacji.

Klub WKS Śląsk Wrocław opublikował oficjalne oświadczenie dotyczące stanu zdrowia swojego gracza: