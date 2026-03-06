Zatrzymanie oszusta w Jeleniej Górze. Wyłudził 10 tysięcy złotych od 88-latka

Fałszywy policjant w Jeleniej Górze. 47-latek zatrzymany po oszustwie na seniora

Kryminalni z Jeleniej Góry zatrzymali 47-letniego mieszkańca miasta, który jest podejrzany o udział w oszustwie metodą na policjanta. Mężczyzna miał odebrać pieniądze od oszukanego seniora i próbować wyłudzić gotówkę od kolejnej starszej osoby. Zatrzymanie to efekt intensywnych działań operacyjnych jeleniogórskich policjantów, którzy zidentyfikowali domniemanego odbiorcę pieniędzy. Za popełnione czyny zatrzymanemu grozi teraz surowa kara, nawet do 8 lat więzienia.

Jak działał oszust z Jeleniej Góry? Legenda o tajnej akcji CBŚP

Do oszustwa doszło 2 marca 2026 roku na terenie Jeleniej Góry, a dzień później sprawcy próbowali oszukać kolejnego seniora. Sprawcy działali według dobrze znanego schematu, dzwoniąc na numer stacjonarny 88-letniego mężczyzny. Fałszywy funkcjonariusz, podający się za policjanta Centralnego Biura Śledczego Policji, przekonał go o prowadzeniu tajnej akcji przeciwko włamywaczom. Aby zdobyć zaufanie ofiary, oszust polecił seniorowi zweryfikować jego tożsamość dzwoniąc na numer alarmowy, jednak nie pozwolił mu się rozłączyć, przez co 88-latek cały czas rozmawiał z przestępcą.

Senior stracił 10 tysięcy złotych. Pieniądze spakował do reklamówki

Przestępca przez telefon wmówił 88-latkowi, że jego oszczędności są zagrożone i należy je przekazać do policyjnego depozytu w celu zabezpieczenia. Senior, będąc przekonanym o udziale w prawdziwej operacji, zgodnie z poleceniami spakował około 10 tysięcy złotych do reklamówki. Po krótkim czasie w jego mieszkaniu pojawił się nieznajomy mężczyzna, który odebrał pakunek z gotówką. Dopiero po zakończeniu rozmowy telefonicznej poszkodowany zrozumiał, że padł ofiarą wyłudzenia i natychmiast powiadomił prawdziwą policję.

Podejrzany w rękach prokuratury. Policja apeluje o ostrożność

Zatrzymany 47-latek usłyszał już zarzuty oszustwa oraz usiłowania oszustwa, do których miało dojść na terenie Jeleniej Góry. W czwartek 5 marca 2026 roku został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej, gdzie zastosowano wobec niego dozór policyjny oraz zakaz opuszczania kraju. W związku z tym zdarzeniem policja ponownie apeluje o szczególną czujność, zwłaszcza w kontaktach z osobami, które telefonicznie podają się za funkcjonariuszy i proszą o pieniądze. Funkcjonariusze przypominają, że nigdy nie proszą o przekazywanie gotówki ani udział w tajnych akcjach, a każda taka prośba jest próbą oszustwa.

