Zatrzymanie oszusta w Jeleniej Górze. Wyłudził 10 tysięcy złotych od 88-latka

Redakcja Eska Regiony
Redakcja Eska Regiony
2026-03-06 11:01

Policjanci z Jeleniej Góry zatrzymali 47-latka podejrzanego o oszustwo metodą na policjanta. Mężczyzna na początku marca 2026 roku miał odebrać 10 tysięcy złotych od 88-letniego mieszkańca miasta, który uwierzył w historię o tajnej akcji CBŚP. Teraz zatrzymanemu grozi kara nawet do 8 lat pozbawienia wolności.

Autor: Redakcja Informacyjna AI/ Wygenerowane przez AI Na ciemnym, lekko teksturowanym tle leżą metalowe kajdanki, dominując prawą połowę kadru. Kajdanki są srebrzysto-szare, z wyraźnymi refleksami światła na ich powierzchni, co nadaje im połyskujący wygląd. Widoczne są dwa połączone ze sobą okrągłe mankiety oraz mechanizm blokujący. Tło jest nieostre, przechodzące od ciemnoszarego po lewej stronie do jaśniejszego, rozmytego odcienia po prawej, gdzie pada intensywniejsze światło.

Fałszywy policjant w Jeleniej Górze. 47-latek zatrzymany po oszustwie na seniora

Kryminalni z Jeleniej Góry zatrzymali 47-letniego mieszkańca miasta, który jest podejrzany o udział w oszustwie metodą na policjanta. Mężczyzna miał odebrać pieniądze od oszukanego seniora i próbować wyłudzić gotówkę od kolejnej starszej osoby. Zatrzymanie to efekt intensywnych działań operacyjnych jeleniogórskich policjantów, którzy zidentyfikowali domniemanego odbiorcę pieniędzy. Za popełnione czyny zatrzymanemu grozi teraz surowa kara, nawet do 8 lat więzienia.

Jak działał oszust z Jeleniej Góry? Legenda o tajnej akcji CBŚP

Do oszustwa doszło 2 marca 2026 roku na terenie Jeleniej Góry, a dzień później sprawcy próbowali oszukać kolejnego seniora. Sprawcy działali według dobrze znanego schematu, dzwoniąc na numer stacjonarny 88-letniego mężczyzny. Fałszywy funkcjonariusz, podający się za policjanta Centralnego Biura Śledczego Policji, przekonał go o prowadzeniu tajnej akcji przeciwko włamywaczom. Aby zdobyć zaufanie ofiary, oszust polecił seniorowi zweryfikować jego tożsamość dzwoniąc na numer alarmowy, jednak nie pozwolił mu się rozłączyć, przez co 88-latek cały czas rozmawiał z przestępcą.

Senior stracił 10 tysięcy złotych. Pieniądze spakował do reklamówki

Przestępca przez telefon wmówił 88-latkowi, że jego oszczędności są zagrożone i należy je przekazać do policyjnego depozytu w celu zabezpieczenia. Senior, będąc przekonanym o udziale w prawdziwej operacji, zgodnie z poleceniami spakował około 10 tysięcy złotych do reklamówki. Po krótkim czasie w jego mieszkaniu pojawił się nieznajomy mężczyzna, który odebrał pakunek z gotówką. Dopiero po zakończeniu rozmowy telefonicznej poszkodowany zrozumiał, że padł ofiarą wyłudzenia i natychmiast powiadomił prawdziwą policję.

Podejrzany w rękach prokuratury. Policja apeluje o ostrożność

Zatrzymany 47-latek usłyszał już zarzuty oszustwa oraz usiłowania oszustwa, do których miało dojść na terenie Jeleniej Góry. W czwartek 5 marca 2026 roku został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej, gdzie zastosowano wobec niego dozór policyjny oraz zakaz opuszczania kraju. W związku z tym zdarzeniem policja ponownie apeluje o szczególną czujność, zwłaszcza w kontaktach z osobami, które telefonicznie podają się za funkcjonariuszy i proszą o pieniądze. Funkcjonariusze przypominają, że nigdy nie proszą o przekazywanie gotówki ani udział w tajnych akcjach, a każda taka prośba jest próbą oszustwa.

Źródło: Policja.pl

