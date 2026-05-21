Wysokie temperatury i burze. Pogoda w okolicach Dnia Matki

Początek ostatniej dekady maja zapowiada się obiecująco. Według doniesień z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w dniach 23-26 maja termometry w wielu częściach naszego kraju mogą wskazać powyżej 24-25 stopni Celsjusza. Najwyższe wartości temperatur przewidywane są dla zachodnich i południowych województw. Wykresy synoptyczne sugerują, że we wtorek, 26 maja, słupki rtęci w południowo-zachodniej Polsce mogą dobić nawet do 27 stopni Celsjusza. Mieszkańcy centralnych regionów mogą liczyć na około 24-25 stopni, natomiast rześkiej aury doświadczą turyści nad Bałtykiem oraz w górach.

Eksperci od pogody zwracają uwagę, że wysokim temperaturom będą towarzyszyć gwałtowne zjawiska atmosferyczne w postaci burz oraz przelotnych opadów deszczu.

- Przelotne opady deszczu, głównie po południu w centrum i na wschodzie miejscami burze, lokalnie grad - informuje IMGW.

Gwałtowne ochłodzenie po 26 maja. Temperatury mocno spadną

Uwagę przykuwają zaktualizowane modele synoptyczne dotyczące 27 i 28 maja. Na mapach pogodowych zarysowuje się drastyczny spadek wartości temperatur na obszarze całego kraju. W środę, 27 maja, w znacznej części Polski termometry nie przekroczą 20 stopni Celsjusza. W północnych i północno-wschodnich regionach spodziewane jest zaledwie 13-15 stopni, podczas gdy w rejonach górskich temperatura wyniesie około 10 stopni. Na zdecydowanej większości terytorium Polski zanotujemy od 15 do 18 stopni. Chłodniejsze powietrze obejmie swoim zasięgiem między innymi Pomorze, Warmię, Mazury oraz Podhale. Jeszcze niższe temperatury prognozowane są na czwartek, 28 maja. Wówczas w wielu województwach słupki rtęci wskażą od 14 do 16 stopni.

Mimo że nagłe obniżenie temperatury w środę i czwartek może zepsuć nastroje, wymusić przygotowanie cieplejszej garderoby i przyprawić o gęsią skórkę, to dla miłośników słonecznej aury mamy świetną informację. Z najświeższych interpretacji długoterminowych prognoz wynika, że to ostre tąpnięcie pogodowe będzie miało wymiar wyłącznie tymczasowy. Tuż po tym krótkotrwałym ochłodzeniu, nad nasz kraj znów napłyną nagrzane masy powietrza.

Według przewidywań na 29 i 30 maja w Polsce znów pojawią się wysokie temperatury sięgające 24-26 stopni Celsjusza, a punktowo temperatura może zbliżyć się do 28 stopni. Z tych danych wynika, że finisz maja będzie niezwykle zmienny - od wartości iście letnich, poprzez nieoczekiwane chłody, aż po błyskawiczny powrót ciepła na przestrzeni ledwie kilku dni.