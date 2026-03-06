Zaginęła aktorka znana z polskich seriali. Trwają poszukiwania 41-letniej Magdaleny Majtyki

Ostatni widziano 41-letnią artystkę z Wrocławia 4 marca.

Funkcjonariusze prowadzą szeroko zakrojone działania operacyjne w celu ustalenia jej miejsca pobytu.

Piotr Bartos będący mężem kobiety prosi internautów o udostępnianie wizerunku żony i przekazywanie wszelkich tropów.

Zaginięcie Magdaleny Majtyki we Wrocławiu. Mundurowi przeczesują miasto

Od czwartego dnia marca bliscy 41-letniej mieszkanki stolicy Dolnego Śląska żyją w ogromnej niepewności. Tego dnia Magdalena Majtyka opuściła swoje mieszkanie znajdujące się przy ulicy Iwaszkiewicza we Wrocławiu i ślad po niej zaginął. Kobieta nie dała bliskim żadnego znaku życia od momentu wyjścia z domu. Funkcjonariusze natychmiast po otrzymaniu zgłoszenia rozpoczęli szeroko zakrojone działania operacyjne w terenie, lecz dotychczasowe kroki nie doprowadziły do odnalezienia zaginionej.

Śledczy gorąco zachęcają do współpracy każdego obywatela mogącego wnieść istotne informacje do prowadzonego dochodzenia. Wszelkie wskazówki należy kierować bezpośrednio pod numer alarmowy 112 lub zgłaszać osobiście. Dodatkowo można dzwonić na linię w Komisariacie Policji Wrocław-Krzyki, gdzie dyżurny przyjmuje informacje pod numerem 47 87 116 00.

Jak wygląda Magdalena Majtyka? Aktorka grała w Pierwszej miłości i Na Wspólnej

Poszukiwana ma około 160 cm wzrostu i drobną sylwetkę. Ma szare oczy oraz kasztanowo-rude włosy. W rysopisie zwrócono również uwagę na wyraźne piegi w okolicach nosa. W chwili opuszczenia miejsca zamieszkania miała na sobie dżinsy oraz czerwony sweter, a także zabrała ze sobą torbę na ramię.

Wizerunek zaginionej może wydawać się znajomy wielu osobom śledzącym produkcje telewizyjne. Magdalena Majtyka występowała w epizodycznych rolach w popularnych polskich telenowelach. Jej twarz kojarzą z pewnością widzowie takich hitów jak Na dobre i na złe, Na Wspólnej czy emitowanej na antenie Polsatu Pierwszej miłości.

Mąż zaginionej aktorki prosi o wsparcie w mediach społecznościowych

Dramatyczne chwile przeżywa obecnie rodzina zaginionej kobiety, która robi wszystko, aby nagłośnić sprawę w sieci. Jej małżonek Piotr Bartos zdecydował się na opublikowanie chwytającego za serce wpisu. Mężczyzna ma ogromną nadzieję, że siła mediów społecznościowych pomoże w szybkim zlokalizowaniu jego żony i przyczyni się do szczęśliwego finału policyjnych poszukiwań.

Kryzys psychiczny. Gdzie szukać darmowej pomocy w trudnych chwilach?

Nie jesteś sam. Jeśli przeżywasz kryzys psychiczny i potrzebujesz wsparcia, możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy.

Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie Psychicznym – tel. 800 70 2222 (czynny całą dobę).

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży – tel. 116 111 (czynny całą dobę).

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka – tel. 800 12 12 12 (czynny całą dobę).

Telefon Zaufania dla Dorosłych w Kryzysie Emocjonalnym – tel. 116 123.

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia zadzwoń pod numer alarmowy 112. Pomoc jest dostępna, warto po nią sięgnąć.