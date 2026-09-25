Koniec deszczu, nadchodzi słońce i ciepło. Ocieplenie potrwa kilka dni

Deszczowy piątek poprzedzi słoneczny weekend

Mijające dni przyniosły Polsce pochmurną i deszczową aurę. Według prognoz IMGW na piątek (25 września 2026), mieszkańcy północy i północnego wschodu musieli przygotować się na ulewy o sumie opadów od 15 do 25 mm.

Wielu zastanawiało się, kiedy wreszcie wyjrzy słońce. Na szczęście zmiany są tuż za rogiem. Sobota przyniesie znaczne przejaśnienia, a deszcz popada jedynie lokalnie w północnej części kraju. Prawdziwy przełom nadejdzie jednak w niedzielę, która zaoferuje słońce i przyjemne temperatury. W zachodnich województwach wartości na termometrach sięgną ponad 20 stopni Celsjusza. To preludium dłuższego okresu stabilnej i ciepłej aury.

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Prognozy z temperaturami powyżej 20 stopni dla Polski

Początek nowego tygodnia zapowiada się rewelacyjnie. W poniedziałek i wtorek na zachodzie kraju termometry mogą wskazać od 23 do nawet 24 stopni Celsjusza. Eksperci nie zapowiadają opadów, więc będzie można poczuć atmosferę prawdziwego, polskiego lata.

Słoneczna i ciepła pogoda powinna utrzymać się aż do końca września. Zmiana nadejdzie prawdopodobnie dopiero w pierwszej dekadzie października, gdy temperatury spadną poniżej 20 kresek i pojawią się deszcze. Warto podkreślić, że poprawa aury w najbliższych dniach jest już niemal w stu procentach pewna, co potwierdzają najnowsze wyliczenia modelu ECMWF. Wyjazd na południe lub zachód kraju w ten weekend to strzał w dziesiątkę. Prognozy codziennie analizujemy w naszym serwisie.

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